كان عايز يختصر الطريق .. القبض على سائق سيارة بطريق العين السخنة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن تضرر القائم بالنشر من قيام قائد سيارة ربع نقل بالسير عكس الإتجاه والإصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها بطريق (القطامية / العين السخنة) بالقاهرة.

بالفحص تم تحديد السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "تابعة لإحدى شركات المواد الغذائية" وضبط قائدها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لإختصار الطريق وإصطدامه بالسيارة دون قصد.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.