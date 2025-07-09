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تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية في أجواء العاصمة اللبنانية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية في أجواء العاصمة اللبنانية

مسيرة
مسيرة
البهى عمرو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل بوجود تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية، في أجواء العاصمة اللبنانية بيروت.

وفي وقت سابق قال أحمد سنجاب، مراسل "القرار الإخبارية" من بيروت، إن عدة مناطق في لبنان تشهد أزمة بيئية مقلقة، أبرزها جفاف نهر الأولي، أحد أهم الموارد المائية الحيوية في البلاد، ويقع هذا النهر بين محافظتي جبل لبنان والجنوب، ويعتمد عليه آلاف السكان لتأمين احتياجاتهم من المياه، وقد سلطت صحيفة "النهار" اللبنانية الضوء على هذه الظاهرة التي تُعد غير مسبوقة في العصر الحديث، ما أثار قلقاً واسعاً في الشارع اللبناني.

وأضاف سنجاب، خلال رسالة على الهواء، أن الجفاف يعود جزئيا إلى انخفاض كميات المياه المتساقطة خلال فصل الشتاء الماضي، سواء من الأمطار أو الثلوج، ما أدى إلى تراجع منسوب المياه في الأنهار والبحيرات وحتى الشلالات التي كانت تشكل مقاصد سياحية رئيسية، كمار رُصد اختفاء بعض هذه المعالم المائية، خاصة في المناطق الجبلية، مما يشير إلى تأثير واسع النطاق على البيئة والسياحة والزراعة.

وأوضح أن الدولة اللبنانية بدأت بتشكيل لجان متخصصة لدراسة حجم الضرر وتحديد أسبابه، بالتنسيق بين وزارات البيئة والسياحة والبلديات، سعياً لإيجاد حلول عاجلة، ويعتمد القطاع الزراعي اللبناني بشكل كبير على مصادر المياه الطبيعية، ما يفاقم من خطورة الموقف في حال استمرار حالة الشح المائي.

بيروت القاهرة الإخبارية لبنان

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