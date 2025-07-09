محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال رفع كفاءة الطرق بأحياء الخارجة القديمة

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، و حنان مجدي نائب المحافظ، خلال جولتهما التفقدية صباح اليوم، أعمال رفع كفاءة الطرق وتركيب الإنترلوك بعدد من أحياء الخارجة القديمة، يرافقهما العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وجهاد متولي رئيس مركز الخارجة، والمهندس أحمد عبد الرحيم مدير عام الطرق بالمحافظة، والعقيد وليد النادي مدير مكتب المحافظ.

حيث وجّه بسرعة البدء في محيط ميدان الشعلة بطول ٢٩ ألف متر مسطح، واستكمال المرحلة الثانية من حي السبط البحري بطول ٤٠ ألف متر بعد الانتهاء من المرحله الأولى بواقع ٤٥ ألف متر.

كما أشار إلى استئناف العمل بحي البري بتركيب ٣٠ ألف متر مسطح إنترلوك كمرحلة ثانية، بعد أن تم الانتهاء من تركيب ٣٥ ألف متر مسطح بالمرحلة الأولى من رصف الحي.