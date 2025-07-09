الوزراء: إدخال سفينتي تغويز إلى الخدمة بداية من الأسبوع القادم

قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه اعتبارا من الأسبوع القادم سيتم دخول سفينتيي تغويز إلى الخدمة، منوها بأن ما حدث من تأخير في وصول السفن كان بسبب بعض الإجراءات الفنية.

وأضاف مصطفى مدبولي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أننا أصبح لدينا منظومة كاملة من الغاز الطبيعي في مصر.

وفي سياق آخر: قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية استثمرت بصورة كبيرة في إنشاء شبكة متطورة من الطرق، موضحًا أننا نجحنا في تنفيذ 7 آلاف كيلومتر من الطرق الجديدة، إضافةً إلى رفع كفاءة أكثر من 8 آلاف كيلومتر.