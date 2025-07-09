الأبطال..حسن الرداد يشكر رجال الدفاع المدني على إخماد حريق سنترال رمسيس

حرص الفنان حسن الرداد، على شكر رجال الدفاع المدني، على جهودهم المكثفة لإخماد حريق سنترال رمسيس، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، وكتب: “كل الشكر و التقدير لرجال الدفاع المدنى الأبطال”.

سبب حريق سنترال رمسيس

علق عمرو طلعت، وزير الاتصالات على حريق سنترال رمسيس، قائلا: الأزمة والحريق بدأ في الساعة الخامسة، وكان سبب انتشار النيران بشكل سريع هو قنوات تمرير كابلات البيانات والتيار الكهربائي التي تمتد بين كل غرفة في المبنى.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن ملحمة الإطفاء استمرت لأكثر من ١٢ ساعة، متابعا: خدمات التحويلات المالية والمحافظ الرقمية تأثرت ولكنها لم تنقطع، وذلك لكون سنترال رمسيس يمثل عنصرا مهما من عناصر المنظومة.

ولفت إلى أن سنترال رمسيس ليس المركز الوحيد الذي تعتمد عليه خدمات الاتصالات والإنترنت في مصر، منوها بأن الخدمات تأثرت بالحريق ولكنها لم تنقطع.