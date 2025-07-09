أيمن أشرف: أمتلك عروضا عربية ومحلية.. وهذه نصيحتي لأحمد عبد القادر

أكد أيمن أشرف، نجم الأهلي السابق، أنه تلقى عددًا من العروض المحلية والعربية خلال الفترة الماضية، عقب نهاية تعاقده مع نادي البنك الأهلي، مشيرًا إلى أنه لم يحسم قراره النهائي بعد، لكنه سيُعلن عن وجهته الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال أيمن أشرف، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" على قناة MBC مصر 2: "تلقيت عروضًا من أندية في الكويت وليبيا، بجانب عروض محلية، وما زلت في مرحلة دراسة الخيارات، لم أحدد وجهتي حتى الآن، لكن القرار سيكون جاهزًا خلال الأسبوع القادم."

وفي سياق آخر، وجه أيمن أشرف نصيحة خاصة لزميله السابق أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي، بشأن مستقبله مع الفريق، قائلًا: "أنصحه بالموافقة على عرض الإعارة من الأهلي، مع تجديد تعاقده لمدة موسم إضافي، الارتباط باسم الأهلي في حد ذاته يمثل قيمة كبيرة، وسيساعده في الحصول على عروض أفضل وأقوى خلال الفترة المقبلة."

واختتم أيمن أشرف تصريحاته بالإشارة إلى فترته الدولية مع المنتخب الوطني، مؤكدًا: "كنت دائم التواجد في صفوف منتخب مصر على مدار 6 سنوات، ورغم أن مشاركاتي لم تكن كثيرة، إلا أنني كنت حاضرًا بشكل مستمر ضمن اختيارات الجهاز الفني."