أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالإشارة إلى أنه خلال الأسبوع الماضي لم يتح له عقد هذا المؤتمر الصحفي نظراً للتكليف بحضور أحد المؤتمرات الدولية نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، قبل استعراض مستجدات الأحداث في الشأن الدولي والمحلي، بالإشارة إلى أهم حدثين شغلا الرأي العام على مدار العشرة أيام الماضية، قائلاً: الجزء الأول، تابعتم الإجراءات الخاصة به، ألا وهو الحادثتين على الطريق الدائري الإقليمي، والجزء الثاني هو الحريق الذي شب في سنترال رمسيس، ولذلك يحضر معي اليوم في المؤتمر، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتابع رئيس الوزراء قائلاً: في البداية أود تقديم خالص التعازي لكل اسر الضحايا المواطنين المصريين ممن فقدوا حياتهم في حادثي الطريق الإقليمي أو حريق سنترال رمسيس، واليوم في مجلس الوزراء وقفنا دقيقة حداداً على أرواحهم، وندعو المولي عز وجل أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء كالآتي:



- الحكومة فعلت خطة طوارئ شاملة للتعامل مع تداعيات حريق سنترال رمسيس

- سنترال رمسيس خرج بالكامل عن الخدمة نتيجة الحريق.. ولا نعتمد عليه بشكل منفرد

- حوادث الطرق في مصر أعلى من المتوسط العالمي

- بدء ضخ الغاز من أول سفينتين تغييز بداية الأسبوع المقبل

- الصورة التي جمعتي مع رئيس وزراء إثيوبيا كانت بروتوكولية وضمن الترتيبات التنظيمية لمؤتمر البريكس

- موقف مصر من قضية سد النهضة لم يتغير

- نتعامل مع ملف قانون الإيجار القديم بحذر.. وتوفير البدائل المناسبة قبل المدة المحددة

- ترشحي لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية مجرد شائعات

- دمج المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد بسبب برنامج الطروحات الحكومية

- لا يمكننا طرح أصول الدولة في ظروف لا تضمن تعظيم الاستفادة منها

- الاقتصاد المصري يشهد حالة من التعافي رغم التحديات العالمية والإقليمية