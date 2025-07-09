الحكومة: خطة متكاملة لرفع كفاءة الطرق وخفض الحوادث

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة وضعت خطة طموحة وشاملة لرفع كفاءة الطرق في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار جهودها المستمرة لتقليل الحوادث وتحقيق السلامة المرورية.





وأوضح الحمصاني، خلال مداخلته ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن المخصصات العامة لتطوير الطرق شهدت زيادة ملحوظة، مما أسهم في إنشاء نحو 7000 كيلومتر من الطرق الجديدة، وتحسين البنية التحتية بشكل غير مسبوق.

وأكد أن هذه الجهود انعكست على تصنيف مصر العالمي في جودة الطرق، حيث قفزت من المركز 118 إلى المركز 18، ما يعكس حجم الإنجاز المحقق في هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن الحكومة لا تكتفي بالبنية التحتية فقط، بل تعمل على تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الحوادث، في إطار خطة متكاملة تشارك فيها عدة جهات معنية لضمان سلامة المواطنين على الطرق.



