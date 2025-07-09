التضامن: برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية تحظى باهتمام الرئيس

استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتناول اللقاء تعزيز سبل التعاون والتنسيق بين الوزارتين في دعم مبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للتعاون المثمر والبناء مع وزارة الأوقاف، وتقديم خدمات الحماية والرعاية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً علي مستوى الجمهورية.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي خلال الاجتماع استراتيجية الوزارة في مجال الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، مشددة على أن برنامج "تكافل وكرامة" بدأ عام 2015 وبلغ عدد الأسر المستفيدة منه حينها 1.7 مليون أسرة، وعلى مدار الـ10 سنوات الماضية وصل عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 7.7 مليون أسرة، وتخارج 3 ملايين أسرة من البرنامج لتحسن وضعهم أو خروجهم من دائرة العوز، ليصل العدد الحالي للأسر المستفيدة من البرنامج إلي 4.7 مليون أسرة، جميعهم لم يستفيدوا بالدعم النقدي المشروط فقط، بل بحزمة الحماية الاجتماعية التي يأتي علي رأسها الدعم التمويني من السلع والخبز.

ومن جانبه أعلن الدكتور أسامة الأزهري عن إسهام وزارة الأوقاف بمبلغ ١٠ ملايين جنيه لصالح برنامج "الحماية الاجتماعية" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك دعمًا لجهود الدولة في توفير الدعم النقدي والخدمات الأساسية للأسر الأكثر احتياجًا، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأكد وزير الأوقاف أن هذه المساهمة تأتي انطلاقًا من الرسالة الدينية والإنسانية للوزارة، وحرصها على توجيه أموال الوقف إلى مصارفها الشرعية، وفي مقدمتها رعاية الأكثر احتياجا ، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون المستمر مع وزارة التضامن الاجتماعي لتطوير الخدمات المقدمة والوصول الفعّال إلى الأسر المستهدفة.

هذا وقد حضر الاجتماع الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ شادي سالم استشاري الوزارة للمشروعات.