إطلاق مبادرة للتوسع في الإنتاج الحيواني من الضأن والماعز بالوادي الجديد

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم ، اجتماعًا موسعًا لمجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي ومتابعة ملفات التقنين والتصالح في مخالفات البناء، بحضور السيدة حنان مجدي نائب المحافظ و العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس.



واستهل المحافظ الاجتماع، بالتأكيد على التوسع في مبادرات المراكز لتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة من خلال التنسيق مع المجزر التابع بجهاز الخدمة الوطنية بالمحافظة؛ لطرح اللحوم السودانية الطازجة بالمنافذ وفروع المصرية ماركت، وتكثيف حملات المرور والرقابة على المخابز للتأكد من جودة إنتاج الخبز.

كما أصدر الزملوط خلال الاجتماع عددًا من التوجيهات جاء أهمها إطلاق مبادرة للتوسع في الإنتاج الحيواني من الضأن والماعز كمجال استثماري إضافي بمشروعات الاستثمار الزراعي الكبيرة للمساحات أكثر من 1000 فدان.

كما قرر وضع خطة زمنية لمراجعة كافة محاضر تسليم الأراضي الزراعية بين المتغيرات المكانية وصندوق استصلاح الأراضي ، والتنسيق مع قطاع الري لوقف إصدار تراخيص الآبار في حال سحب الأرض لعدم الجدية أو التقاعس عن سداد المستحقات المالية ، سرعة إزالة المخالفات التي تم رصدها من خلال المتغيرات المكانية وتشديد الرقابة والمتابعة لمنع المخالفات في المهد.

و تشكيل لجنة موسعة من المحافظة للمرور على المشروعات المتقاعسة عن سداد المستحقات المتأخرة بمركز الفرافرة وإتخاذ إجراءات باتة بشأنها ، حصر مخالفات البناء قبل تاريخ قانون التصالح وعمل محاضر جنائية وقطع المرافق عن المتقاعسين عن التقدم بطلب التصالح.