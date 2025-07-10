زكي عبد الفتاح: سمير عدلي بكى بسبب أحمد حسن.. والحضري ليس الأفضل

وصف زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، حمزة علاء، حارس مرمى النادي الأهلي المعار حاليًا، بأنه "حارس مرمى كرة يد أكثر من كرة القدم"، مؤكداً أن نجاح حمزة علاء يكمن في مشاركته الأساسية مع فريقه في البرتغال، وليس مجرد الاحتراف بحد ذاته.

وأوضح زكي عبد الفتاح، خلال تصريحاته ببرنامج «الماتش» مع الإعلامي إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد»:أن أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز، هو أكثر حارس موهوب في مصر، ولكنه استدرك قائلًا إن الشناوي "حرق" نفسه بانتقاله إلى الزمالك في وجود الحارس المخضرم عبد الواحد السيد آنذاك.

وتطرق زكي عبد الفتاح للحديث عن أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، مؤكدًا أنه حصل على لقب "العميد" بفضل الأمريكي برادلي، المدير الفني السابق للمنتخب، مؤكداً أن سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، طلب من برادلي الدفع بأحمد حسن في مباراة أمام البرازيل ليتمكن من الحصول على هذا اللقب التاريخي.

وواصل زكي عبد الفتاح كشف كواليس مثيرة، حيث ذكر أن سمير عدلي، المدير الإداري للمنتخب المصري آنذاك فى فترة براديلي بكى بعد توبيخ أحمد حسن له أمام اللاعبين في غرفة الملابس، مؤكداً أن البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للأهلي، أطاح بأحمد حسن من القلعة الحمراء بسبب "تصرفاته الخاطئة".

وفي ختام تصريحاته، تطرق عبد الفتاح إلى عصام الحضري، أسطورة حراسة المرمى المصرية، مؤكدًا أن شخصيته هي السبب في كونه لا يصلح لأن يكون مدربًا لحراس مرمى منتخب مصر، وعلى الرغم من اعترافه بأن الحضري هو "الأفضل في تاريخ مصر بالأرقام"، إلا أنه رأى بالموهبة لا يستحق ذلك، واصفًا أي لاعب يطلق لقب "بطل من ورق" على نفسه بأنه لا يصلح مؤكداً أن ثابت البطل وإكرامي هم أفضل حراس مرمي في تاريخ مصر.



