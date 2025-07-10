قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي يدخل حيّز التنفيذ.. وفيسبوك تحت المجهر

أكد الدكتور نديم الفحيلي، خبير التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، بجامعة السوربون الفرنسية، أنّه سيتم، خلال شهر مايو 2025، تطبيق أول قانون في العالم ، خاص بتنظيم الذكاء الاصطناعي، وهو القانون الذي أصدره البرلمان الأوروبي، في عام 2024.

وأوضح “الفحيلي”، خلال مداخلة على قناة “إكسترا نيوز”، أنّ هذا القانون يُصنّف أدوات الذكاء الاصطناعي، وفقًا لدرجة المخاطر، ويمنع الأدوات التي تُستخدم لتصنيف الأشخاص على أساس العرق، أو اللون، أو الشكل، أو المعلومات الشخصية، باعتبارها تمسّ بالخصوصية بشكل مباشر.

وأشار خبير الذكاء الاصطناعي، إلى أنّ الأدوات، ذات المخاطر المنخفضة، ستكون تحت إشراف الاتحاد الأوروبي، بينما تُوضع ضوابط دقيقة للأدوات ذات المخاطر المتوسطة.

ونوّه "الفحيلي" إلى أنّ، من أبرز التحديات التي تواجه الشركات الأوروبية، هي قدرتها على تصنيف أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يتوافق مع لوائح المخاطر الجديدة، مؤكدًا أنّ هذا القانون، سيُشعل تنافسية قوية بين الشركات التكنولوجية الكبرى.

تقنيات التعرف على الوجه

وأشار خبير الذكاء الاصطناعي، إلى أنّ شركة “فيسبوك”، على وجه الخصوص، ستكون محل رقابة، خاصة أنّها تستخدم تقنيات التعرف على الوجه، والتي يرى الاتحاد الأوروبي أنّها تُهدد خصوصية الأفراد بشكل كبير، وبالتالي تُعدّ من الأدوات المحظورة أو المقيدة.

وأضاف "الفحيلي "، أنّ القانون الأوروبي الجديد، سيُساهم في وضع معايير عالمية، للاستخدام الأخلاقي، والمسؤول للذكاء الاصطناعي، ويمنح الأولوية القصوى لحماية المواطنين، وخصوصيتهم.