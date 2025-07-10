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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تكريم عمال النظافة بدمياط وتوزيع شنط غذائية

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي

 قام مجلس مدينة عزبه البرج،  بتكريم عمال النظافة وسائقي سيارات جمع القمامة، بعزبة البرج حيث قام الأستاذ عبد الخالق فرج رئيس الوحدة المحلية بتوزيع شنط غذائية ووجبات ساخنة وزجاجات مياه، إلى جانب أدوات عمل شملت "مقشات، كابات، جوانتيات" وغيرها، وذلك في لفتة تقديرية لما يبذلونه من جهود كبيرة خاصة خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

ويشار إلى قيام محافظ دمياط، ونائبته بإلاعلان عن استكمال مبادرة " يوم الشكر والتقدير " التى بدأت فى شهر رمضان الماضي،  وأكد " محافظ دمياط " على دعم العاملين في منظومة النظافة والخدمات العامة، وشدد على أهمية توفير بيئة عمل مناسبة لهم، تقديرًا لدورهم الحيوي في الحفاظ على النظافة والمظهر الحضاري لشوارع وميادين دمياط.

فيما وتأتى هذه المبادرة بالتعاون بين إدارة البيئة، وإدارة المركبات، وإدارة الأزمات، ومجلس المدينة، وذلك في إطار خطة متكاملة لدعم ومساندة هذه الفئة التي تُعد أحد أعمدة العمل الخدمي داخل المحافظة

دمياط محافظة دمياط عزبة البرج النظافه

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