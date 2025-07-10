كيف تضمن رضا الله؟.. 5 أعمال داوم على فعلها

كيف تضمن رضا الله؟ .. رضا الله هو الغاية الأعظم التي يسعى لها كل مؤمن في حياته، فهي النجاة والفوز في الآخرة، وليس أعظم من أن يعيش العبد حياته وهو يسعى لنَيل رضا ربه، وفي السطور التالية نستعرض أبرز وأهم 5 أعمال تجلب رضا الله على الإنسان.

أداء الصلاة في وقتها

أداء الصلاة في وقتها من أهم الأعمال التي يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى، وهي علامة على صدق الإيمان واستقامة القلب، فقد أمر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على الصلوات.

وقد بينت لنا السنة النبوية أهمية الصلاة في وقتها فقد أخرج الإمام مُسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "سَأَلْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: أيُّ الأعْمالِ أحَبُّ إلى اللهِ؟ قالَ: الصَّلاةُ علَى وقْتِها..".

بر الوالدين

جعل الله سبحانه تعالى بر الوالدين أمرا مقدسا يجب الحرص عليه لدى المسلمين بل جعل بر الوالدين من أسباب رضاه على العبد، وبينت هذه المنزلة العديد من آيات القرآن الكريم ومنها، قول الله تعالى: "وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا"، وقوله عز وجل "وَاعْبُدُوا اللَّـهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانً"، وقَوْله أيضاً: "وَقَضى رَبُّكَ أَلّا تَعبُدوا إِلّا إِيّاهُ وَبِالوالِدَينِ إِحسانًا".

كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأهمية بر الوالدين ومنه ما جاء في حديث أخرج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "سَأَلْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: أيُّ الأعْمالِ أحَبُّ إلى اللهِ؟ قالَ: الصَّلاةُ علَى وقْتِها قُلتُ: ثُمَّ أيٌّ؟ قالَ: ثُمَّ برُّ الوالِدَيْنِ..".

تعلم القرآن

تعلم القرآن وتلاوته من أهم الأعمال التي تجلب رضا الله على الإنسان لينال المُسلم بذلك المكانة الرفيعة عند الله سبحانه وتعالى في الدُّنيا والآخرة.

وقد ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال "إنَّ للَّهِ أَهْلينَ منَ النَّاسِ قالوا: يا رسولَ اللَّهِ، من هُم؟ قالَ: هم أَهْلُ القرآنِ، أَهْلُ اللَّهِ وخاصَّتُهُ".

ذكر الله

قد بين لنا الشرع الشريف فوائد ترديد أذكار وذكر الله عمومًا في أكثر من موضع ومنه ما جاء في قول الله تعالى: "وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا"، فذكر الله من أسباب تكفير الذنوب ونيل المكانة الرفيعة وتجلب مرضاة الرب.

قيام الليل

صلاة قيام الليل سنة نبوية عظيمة يجب الحرص على أدائها والمواظبة عليها لما لها من فضل يعود على الإنسان، ولو على الأقل بركعتين اثنتين فقط في جوف الليل لينال بها العبد الثواب.

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بعض الفوائد لـ صلاة قيام الليل في حديث أبي أمامة الباهلي حيث قال: "عليكمْ بقيامِ الليلِ؛ فإنَّه دأبُ الصالحينَ قبلكمْ، و قربةٌ إلى اللهِ تعالى، ومنهاةٌ عنِ الإثمِ، و تكفيرٌ للسيئاتِ، و مطردةٌ للداءِ عنِ الجسدِ"، وفي السطور التالية نتعرف على ما يعود على المسلم من صلاة قيام الليل وفوائدها في حياته.

كيف تعرف أن الله راضٍ عنك؟

وكان الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، قال في تصريحات سابقة له، إن الإنسان يمكن أن يكون مجتهدًا في عبادته لله ومواظبًا على الصلاة والصوم والزكاة، ويظن نفسه أنه من المقبولين وممن رضي الله عنهم ، ولكنه يفعل من المعاصي والذنوب ما يمحو به هذه الحسنات لذا كيف تعرف أن الله راضٍ عنك؟.

توفيق الله في أداء العبادات

وأوضح الدكتور علي جمعة، أن التوفيق في أداء العبادات والطاعات من علامات رضا الله على الإنسان، منوها بأنه إذا كنت تصلي ومواظبا على الصلاة باستمرار من دون انقطاع، فهذا توفيق من الله بسبب رضاه عنك.

وتابع توفيق الله لعبده بأن يداوم على فعل العمل الصالح تقربا لله، فذلك يدل على رضا الله عليك كأن تداوم على صلاة ركعتين يوميا قبل نومك، حيث إن أحب الأعمال إلى الله أدومها.

استجابة الدعاء

استجابة الدعاء من أبرز علامات رضا الله على الإنسان، هكذا أكد الدكتور علي جمعة، موضحا أن عدم استجابة الدعاء ليست دليلا على عدم رضا الله على الإنسان؟

ذكر الله كثيرا

وأكد علي جمعة أن من بين علامات رضا الله هو منع عبده من ارتكاب المعصية ولو قهرا، مشيرا إلى أن الله تعالى من بين علامات رضا الله عن عبده ان يكون لسان العبد رطبا من كثرة ذكر الله.