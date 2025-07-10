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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استرداد 63 ألف متر من أراضي أملاك الدولة بحي شرق الإسكندرية

أراضي أملاك الدولة
أراضي أملاك الدولة
أ ش أ

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية من استرداد 23 قطعة أرض من أراضي أملاك الدولة، بمساحة إجمالية تُقدّر بنحو 63 ألف متر مربع، وذلك بمنطقة رابعة الناصرية بنطاق حي شرق.


وكانت إدارات الأملاك الأميرية، والمتغيرات المكانية، والمتابعة الميدانية بحي شرق، قد رصدت أثناء تفقدها أراضي الدولة تعديات وأعمال بناء غير قانونية على 23 قطعة أرض دون تقنين للأوضاع القانونية.


وعلى الفور، توجهت أجهزة الحي، بمرافقة قيادات من مديرية أمن الإسكندرية والقوات الأمنية، إلى مواقع التعديات، وتم تنفيذ الإزالات واسترداد كامل المساحات المتعدى عليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.


وفي سياق متصل، نفذت الأجهزة التنفيذية بحي وسط أعمال إزالة وهدم لثلاث حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية، تمثلت في أسوار ومظلة مقامة دون ترخيص بقرى أبيس السابعة والثامنة، بمساحات بلغت 120 مترًا و100 متر و30 مترًا. وقد تم التحفظ على مواد البناء، وإخطار الإدارة الهندسية بالحي لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

محافظة الإسكندرية أراضي أملاك الدولة مديرية أمن الإسكندرية

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