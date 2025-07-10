أول تعليق من وزير الخارجية الأمريكي علي لقاء نظيره الروسي

نقلت وكالة "رويترز" عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أول تعليق له عقب لقاء نظيره الروسي سيرجي لافروف حيث قال فيها "بأنها صريحة ومهمة".

وأوضح روبيو أنه ناقش مع لافروف بعض الأفكار حول ما قد تبدو عليه "خارطة الطريق" لإنهاء الصراع الأوكراني و"استمعنا إلى مقترحات بشأن أوكرانيا لم يتم طرحها من قبل"، مضيفا "أننا سنتواصل مع روسيا بأي طريقة ممكنة".

وأضاف أن "الولايات المتحدة مهتمة بخطة واضحة لإنهاء الصراع في أوكرانيا، وسيتم تقديم مقترحات بهذا الشأن إلى الرئيس دونالد ترامب اليوم الخميس"، مبينا أن "الولايات المتحدة تتوقع مزيدا من الوضوح بشأن موقف روسيا من تسوية الصراع الأوكراني خلال الأيام المقبلة".

وختم : "الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل بسبب عدم تحقيق المزيد من التقدم في أوكرانيا وأن واشنطن ستواصل اتصالاتها مع جميع الأطراف بشأن التسوية الأوكرانية على الرغم من عدم إحراز تقدم في محادثات السلام".

وإلتقي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في كوالالمبور نظيره الأمريكي ماركو روبيو على هامش فعاليات لرابطة آسيان استمر ساعة بحسب ما ذكرت وسائل إعلام روسية.



وفي وقت سابق من اليوم، أفادت الخارجية الروسية بأن لافروف التقى على هامش الفعاليات التي تنظمها رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في عاصمة ماليزيا، مع نظيره الصيني وانغ يي.

وأشارت الوزارة إلي أن لافروف التقى كذلك مع نظيره الماليزي محمد حسن، وبحث معه القضايا المدرجة على الأجندة الثنائية والدولية، بالإضافة إلى تنفيذ الاتفاقيات التي أعقبت زيارة رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إلى موسكو.

ووصل لافروف إلى ماليزيا في زيارة تستغرق يومين حيث يتضمن برنامج عمله هناك المشاركة في الاجتماع السنوي لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

كما سيعقد الوزير أيضا اجتماعا مشتركا بين روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ويشارك في أعمال قمة شرق آسيا والمنتدى الإقليمي للأمن التابع لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وكان آخر لقاء بين لافروف وروبيو في الرياض في 19 فبراير، خلال محادثات بين الوفدين الروسي والأمريكي.