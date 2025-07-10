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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادى الجديد يتفقد قافلة إيد واحدة بقرية ناصر الثورة بالخارجة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ترافقهما حنان مجدى نائب المحافظ و حاتم متولي نائب رئيس الأمانة، فعاليات القافلة الخامسة من مبادرة "إيد واحدة"، التي يجرى تنفيذها بقرية ناصر الثورة بمركز الخارجة، بحضور العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والعقيد وليد النادي مدير مكتب المحافظ، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وأكّد المحافظ على أهمية الشراكة الفاعلة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في تحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيدًا بحجم الخدمات المقدمة التي شملت توزيع ١٥٠٠ كرتونة مواد غذائية ونصف طن لحوم على الأسر المستحقة بالقرى، وتقديم الرعاية الصحية من خلال عيادات طبية تخصصية، ومعرض ملابس مجاني، وكرنفال للأطفال ، وخدمات إنسانية متنوعة تضمنت أطراف صناعية وأجهزة تعويضية، بالإضافة إلى فعاليات ترفيهية للأطفال، موجّها الشكر لمؤسسات التحالف الوطني على ما تبذله من جهود مخلصة تسهم في ترسيخ قيم التكافل المجتمعي والوصول بالخدمة إلى مستحقيها بالمناطق النائية والحدودية.

ومن جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن بالغ تقديرها للدعم اللوجستي والتنسيق المتكامل الذي وفرته المحافظة لإنجاح فعاليات القافلة التى يستفيد منها 14 ألف مواطن ، مؤكدةً أن تنظيم مثل هذه القوافل المتكاملة يُجسد الدور التنموي والإنساني لمؤسسات التحالف، ويُسهم في تقديم تدخلات فعالة تُلبي احتياجات الفئات المستهدفة، بما يحقق الاستدامة ويُعزز من جودة الحياة في المناطق الأكثر احتياجًا.

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