وجعت قلبي.. إيناس عز الدين تنعى المخرج سامح عبد العزيز

نعت المطربة إيناس عزالدين، المخرج الراحل سامح عبد العزيز الذي توفي صباح اليوم إثر أزمة صحية.

وكتبت إيناس عزالدين عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: "وجعت قلبي يا طيب لا اله الا الله، انا لله وانا اليه راجعون".

وفاة سامح عبد العزيز

رحل المخرج الكبير سامح عبد العزيز، في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عالمنا بعد مسيرة فنية طويلة، قدم فيها عددًا كبيراً من الأعمال الناجحة والهامة.



ولد المخرج سامح عبد العزيز في مدينة القاهرة عام 1976، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما في عام 1996، بدأ العمل كمخرج برامج في التليفزيون المصري ومنه الي قناة دريم، حيث أخرج عدد من البرامج ومنها ، جانا الهوا والهوا هوانا خلال فترة رئاسة اﻹعلامية هالة سرحان للقناة ثم انتقل معها للعمل في شبكة تليفزيون روتانا.



المخرج سامح عبد العزيز تزوج مرتين ، الاولي من احدي المذيعات وانجب منها، اما الزيجة الثانية فكانت من الفنانة روبي، وانجب منها ابنتها الوحيدة طيبة، لينفصلا الثنائي بعد ذلك.