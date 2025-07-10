فيورنتينا يعلن التعاقد مع إدين دجيكو في صفقة انتقال حر

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، اليوم، بشكل رسمي عن تعاقده مع المهاجم البوسني المخضرم إدين دجيكو، في صفقة انتقال حر، ليعود اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا إلى أجواء الدوري الإيطالي للمرة الثالثة في مسيرته الحافلة، وذلك بعد انتهاء عقده مع فنربخشة التركي.

ووقع دجيكو على عقد يمتد لموسم واحد مع الفيولا، مع خيار التمديد لموسم إضافي، ليعزز الفريق بخبرته الهجومية الكبيرة، خاصة بعد تألقه في الموسمين الأخيرين مع الفريق التركي.

وشهد الموسم الماضي تألق دجيكو اللافت، حيث سجل 21 هدفًا وصنع 8 آخرين، بعد أن قدم موسمًا أول استثنائيًا في تركيا أحرز خلاله 25 هدفًا وصنع 10 في 46 مباراة بجميع المسابقات، ما يؤكد قدرته على العطاء رغم تقدمه في العمر.

ويملك دجيكو تاريخًا مميزًا في الدوري الإيطالي، حيث سبق له تمثيل ناديي روما وإنتر ميلان، وأحرز خلال فترته في "الكالتشيو" 107 أهداف، كما صنع 50 هدفًا، في واحدة من أنجح تجاربه الأوروبية.

كما يحمل دجيكو سجلًا دوليًا بارزًا مع منتخب البوسنة والهرسك، حيث سجل 68 هدفًا خلال 141 مباراة دولية، ويُعد من أبرز المهاجمين في تاريخ بلاده.

وتشير الإحصاءات إلى أن دجيكو سيكون أحد أكبر اللاعبين سنًا في الدوري الإيطالي الموسم المقبل، حيث لم يشارك في الموسم الماضي سوى لاعبين تخطوا الـ39 عامًا، هما الحارس الإسباني المخضرم بيبي رينا الذي اعتزل مؤخرًا، ودانيلي باديلي حارس أودينيزي.

وتراهن إدارة فيورنتينا على خبرة دجيكو الكبيرة في قيادة خط الهجوم، خاصة مع سعي الفريق للمنافسة في الدوري المحلي والمشاركة الأوروبية، وسط آمال كبيرة في أن يُسهم اللاعب البوسني في تحقيق الإضافة المطلوبة داخل وخارج الملعب.