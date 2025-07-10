فيه حد قادر يصدق إنه مشي بسرعة كده..تامر حبيب ينعي سامح عبدالعزيز بكلمات مؤثرة

نعى السيناريست تامر حبيب، المخرج الراحل سامح عبد العزيز الذي توفي صباح اليوم إثر أزمة صحية.

وكتب حبيب عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: “فيه حد عرفك و ماوقعش في غرامك، فيه حد عرفك و ماضحكش من قلبه في كل ثانية انت معاه فيها، فيه حد عرفك و ماكانلاكش معاه موقف جدعنة و رجولة من اللي خلصوا من زمان، فيه حد عرفك انشالة مرة واحدة في حياته و مافضيلتش معلم معاة علطول، فيه حد قلبه انضف و لا احن و لا ارق من قلبك، فيه حد قادر يصدق ان سامح عبد العزيز مشي بسرعة كده ؟”.

جدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج سامح عبد العزيز فيلم “الدشاش”، بطولة محمد سعد، نسرين طافش، زينة، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، أحمد الرافعي.

وفاة سامح عبد العزيز

وتوفي المخرج سامح عبد العزيز عن عمر ناهز 48 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية أدت إلى نقله للمستشفى منذ أكثر من 10 أيام.

تداول البعض أن المخرج سامح عبد العزيز أصيب بتلوث في الدم نتج عليه دخوله في غيبوبة تامة، وساءت حالته الصحية خلال الأيام الماضية.