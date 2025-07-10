يظهر الدنيا ماعادتش حمل ناس حلوة.. صبري فواز ينعى سامح عبدالعزيز

نعى صبري فواز، المخرج الراحل سامح عبد العزيز الذي توفي صباح اليوم إثر أزمة صحية.

وكتب فواز عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “مع السلامة يا سامح، مع السلامة يا صاحبي، يظهر الدنيا ماعادتش حمل ناس حلوة، لا إله إلا الله”.

وروى لمتابعيه مواقف إنسانية للراحل سامح عبد العزيز قائلا: "سامح اتخانق مع المساعد بتاعه ( دراعه اليمين في الشغل ) و زعق له قدام الناس كلها في اللوكيشن، عشان المساعد عامل واحد من الكومبارسات بطريقة مش كويسة

روبي تنعي سامح عبدالعزيز



نعت الفنانة روبي المخرج الراحل سامح عبدالعزيز، طليقها ووالد ابنتها الوحيدة “طيبة”، وذلك في أول تعليق لها بعد إعلان وفاته صباح اليوم الخميس.

ونشرت روبي عبر حسابها الرسمي على موقع الصور إنستجرام صورة للمخرج الراحل، وكتبت: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله تعالى المخرج الكبير سامح عبدالعزيز".

وأضافت روبي: “اللهم ارحمه واغفر له واعفُ عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد”.



ويُعد المخرج سامح عبدالعزيز من أبرز الأسماء في الساحة الفنية خلال العقدين الأخيرين، وقدّم مجموعة من الأفلام والأعمال الدرامية التي لقيت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، ومن بينها أفلام: «كباريه» و«الفرح» و«حلاوة روح»، إلى جانب مسلسلات مميزة مثل «رمضان كريم»، شهادة معاملة أطفال، وتميز بأسلوبه الواقعي وقدرته على المزج بين الترفيه والطرح الاجتماعي العميق، ما جعله أحد صناع التأثير في الدراما المصرية.