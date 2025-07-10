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الآن.. رابط الاستعلام عن نتيجة التظلم بمسابقة 20 ألف معلم مساعد لغة إنجليزية 2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الآن.. رابط الاستعلام عن نتيجة التظلم بمسابقة 20 ألف معلم مساعد لغة إنجليزية 2025

وظيفة معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية
وظيفة معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية
خدمات صدى البلد

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن إتاحة خدمة الاستعلام عن نتيجة التظلمات المقدمة من المتقدمين في مسابقة شغل 20 ألف وظيفة معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، ضمن خطة الدولة لتعيين معلمين جدد في تخصصات التعليم الأساسي. ويُعد ذلك جزءًا من خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لسد العجز في المدارس، عبر مسابقات تعيين مرتبة تُدار إلكترونيًا وبدقة تنظيمية عالية.

ولكل من شارك في هذه المسابقة ولم يتمكن من اجتياز مرحلة القبول، أو يرغب في مراجعة نتيجته، أتاح الجهاز إمكانية الاطلاع على نتائج التظلم بشكل مباشر وسهل.

رابط الاستعلام عن نتيجة التظلم بمسابقة 20 ألف وظيفة معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية:
https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/AppInfo.aspx

 

إعلان نتائج التظلمات في وظيفة معلم مساعد

كان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة وظيفة معلم مساعد يوم 12 يونيو 2025، تلاها مباشرة فتح باب التظلمات في اليوم التالي، واستمر قبول الطلبات لمدة أسبوعين

وتأتي هذه الإجراءات ضمن نهج واضح يراعي الشفافية والنزاهة، ويعطي لكل متقدم الحق في مراجعة نتيجته والاعتراض عليها بشكل رسمي.

وظيفة معلم مساعد لغة إنجليزية 2025

خطوات الاستعلام عن نتيجة التظلم في وظيفة معلم مساعد لغة إنجليزية 2025

يمكن للمتقدمين إلى وظيفة معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية معرفة نتيجة تظلماتهم عبر اتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط الرسمي.
  2. اختيار المسابقة المتعلقة بـ وظيفة معلم مساعد.
  3. إدخال الرقم القومي ورقم التسجيل الخاص بالمتقدم.
  4. الضغط على "عرض النتيجة" للاطلاع على حالة التظلم، سواء تم قبوله أم لم تسفر المراجعة عن تعديل النتيجة.

فرص إضافية للمتأهلين في وظيفة معلم مساعد لغة إنجليزية 2025

من أبرز التحديثات في هذه الدورة من مسابقة وظيفة معلم مساعد، أن الجهاز أتاح فرصة جديدة للمتقدمين الذين نجحوا في الامتحان الإلكتروني ولكن لم يحصلوا على ترتيب يؤهلهم للقبول في محافظاتهم. 

إذ يُمكنهم الآن التقدّم لشغل نفس الوظيفة في محافظات أخرى لم تستكمل العدد المطلوب.

كما يُسمح للناجحين الذين لم تُقبل تظلماتهم بالتسجيل ضمن المرحلة التالية من المسابقة، واختيار محافظات بديلة إذا رغبوا في ذلك. 

وتأتي هذه الخطوة لتوسيع نطاق الاستفادة من الكفاءات، وتحقيق التوزيع العادل للوظائف على مستوى الجمهورية.

أهمية مسابقة وظيفة معلم مساعد  لغة إنجليزية 2025

وتعكس مسابقة وظيفة معلم مساعد أهمية كبرى ضمن جهود وزارة التربية والتعليم في تحسين جودة التعليم الأساسي في مصر. كما تسهم في دعم المعلمين الجدد وتوفير فرص عمل حقيقية قائمة على الكفاءة والعدالة. 

ويُتوقع أن تستمر خطة التعيين عبر هذه الآلية، ضمن مبادرة توظيف 150 ألف معلم خلال خمس سنوات.

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