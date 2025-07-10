بيلوح بعروض خليجية.. إمام عاشور طلب المساواة بزيزو وتريزيجيه.. تفاصيل

أكد الإعلامي مدحت شلبي، أن إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بدأ يلوّح بالعروض التي تلقاها مؤخرًا من بعض الأندية الخليجية، وذلك في ظل رغبته في تعديل عقده مع القلعة الحمراء.

وقال شلبي، خلال تقديمه لبرنامج "يا مساء الأنوار" عبر قناة MBC مصر 2، إن وكيل اللاعب أبلغ مسؤولي النادي الأهلي رسميًا بوجود عرض خليجي مغرٍ حصل عليه إمام، بعد المستوى القوي الذي ظهر به في الفترة الأخيرة بقميص الفريق الأحمر.

وأضاف شلبي أن اللاعب يطالب إدارة الأهلي بالمساواة من حيث المقابل المالي بعقود الثنائي أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن تريزيجيه، مؤكدًا أن إمام يرى نفسه لا يقل أهمية عنهم داخل الفريق، لا سيما أنه من العناصر الأساسية والمؤثرة.

وأوضح أن "زيزو وتريزيجيه وإمام عاشور يمثلون كريمة لاعبي الأهلي، ويستحقون معاملة مالية مميزة تليق بمكانتهم داخل النادي"، مشددًا على أن إمام لا يفتعل أزمة، ولكنه يستخدم ورقة العروض الخارجية للضغط من أجل تعديل عقده بما يتناسب مع ما يقدمه من مستوى.