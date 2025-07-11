محمد شيحة: 1780 توقيعًا لسحب الثقة من مجلس الإسماعيلي.. والإدارة تضلل الجماهير

هاجم الدكتور محمد شيحة، نائب رئيس نادي الإسماعيلي السابق وأحد رموز "جبهة إنقاذ الدراويش"، مجلس إدارة النادي الحالي، مطالبًا برحيله الفوري بعد ما وصل إليه حال الدراويش من تراجع إداري وفني، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تدخلًا حاسمًا لإنقاذ الكيان.

وقال شيحة، مع الإعلامي إيهاب الكومي في برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد، إن البيان الصادر عن إدارة الإسماعيلي بشأن فشل حملة سحب الثقة هو بيان "غير صحيح"، موضحًا أن جمع التوقيعات لا يزال مستمرًا حتى نهاية المدة القانونية المحددة، والممتدة إلى 15 يومًا.



وأشار إلى أن الجهة الإدارية تقف على الحياد، وأن وزير الشباب والرياضة يتابع التطورات أولًا بأول، رافضًا ما وصفه بـ"الأكاذيب" التي تم تداولها حول فشل الحملة، مؤكدًا أن عدد الموقعين حتى الآن بلغ 1780 صوتًا، في مؤشر واضح على رغبة الجماهير في التغيير.



وكشف شيحة عن التوافق مع مجموعة من الكفاءات القادرة على قيادة النادي حال نجاح حملة سحب الثقة، مشيرًا إلى أن البديل جاهز، والإرادة الجماهيرية لا يمكن تجاهلها في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الدراويش.

