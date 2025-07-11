قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو: نقترب من اتفاق تهدئة مؤقتة في غزة يتضمن الإفراج عن رهائن
سنة تجعل قدميك ثابتة على الصراط يوم القيامة.. اغتنمها يوم الجمعة
آمال ماهر: غيابي كان في مصلحتي.. والموسيقى طريقتي للتعبير عن نفسي
جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد المدفعية الساحلية في حزب الله
السجن عقوبة جريمة تزوير دمغات الذهب أو الفضة بالقانون
السجن المشدد عقوبة تعطيل وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة
الأهلي يقرر تعديل عقد إمام عاشور.. والخطيب يضغط بقوة لضم مصطفى محمد
النار ولعت تاني .. ماذا حدث في سنترال رمسيس مساء الخميس؟| فيديو وصور
مدير أمن القاهرة يتابع عمليات السيطرة على حريق جديد بسنترال رمسيس| فيديو
بطولة جديدة للحماية المدنية .. إخماد حريق سنترال رمسيس في دقائق| فيديو
فتح شارع رمسيس أمام حركة السيارات بعد إخماد حريق سنترال رمسيس| فيديو
فك الشفرة الجينية لمصري عاش قبل 4500 عام.. ماذا اكتشف العلماء؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد زاهر ينعي سامح عبد العزيز بكلمات موثرة

سامح عبد العزيز
سامح عبد العزيز
منار نور

نعي الفنان احمد زاهر ، المخرج الراحل سامح عبدالعزيز، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من أمس الخميس إثر إصابته بفيروس في الدم، عن عمر يناهز الـ49 عاما.

وكتب زاهر من خلال حسابه الشخصي انسجرام : “ البقاء لله والدوام لله ربنا يرحمك و يحسن اليك يا حبيبي و يجعل مثواك الجنه باذن الله توفي الي رحمه الله المخرج سامح عبد العزيز.. أرجو قراءة الفاتحة والدعاء للمغفور له باذن الله ” . 

جنازة المخرج سامح عبد العزيز

شهدت الجنازة حضورا كبيرا من زملاء المخرج الراحل بالوسط الفني وأفراد أسرته، في مقدمتهم الفنانة روبي، طليقته ووالدة ابنته «طيبة»، بجانب الفنانين محمد هنيدي وسلوى عثمان وريهام حجاج وعلاء مرسي وأحمد خالد صالح وهنادي مهنا والمنتج أحمد السبكي والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

كما حرص المنتج عصام إمام والفنانون صبري فواز وحسام داغر وحسام حسني على الحضور، إذ بدا على صبري فواز الحزن والتأثر الشديد خلال تشييع جثمان سامح عبدالعزيز.

احمد زاهر سامح عبد العزيز وفاة سامح عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق سنترال رمسيس

تجدد النيران في مبنى سنترال رمسيس

مفاجأة سارة للمستأجرين بقانون الإيجار القديم.. هتدفع كام بعد قرار رئيس الوزراء؟

الحكومة تزف بشرى سارة للمستأجرين بقانون الإيجار القديم.. هتدفع كام بعد قرار رئيس الوزراء؟

10 جيجا مجانًا لمشتركي الإنترنت الأرضي وجيجا للمحمول لهذا السبب

قرار حكومي.. 10 جيجا مجانًا لمشتركي الإنترنت الأرضي وجيجا للمحمول لهذا السبب

وزير التربية والتعليم

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. التعليم تحسم الجدل

سنترال رمسيس

الإتصالات: تعويض المستخدمين 10جيجا للإنترنت الأرضي و5 للمحمول بعد حادث سنترال رمسيس

رسميًا بعد قرار البنك المركزي الجديد.. حدود السحب من البنوك وماكينات الـATM وإنستاباي

رسميًا بعد قرار البنك المركزي الجديد.. حدود السحب من البنوك وماكينات الـATM وإنستاباي

جهاز الاتصالات

10 جيجا إنترنت مجاني.. القومي لتنظيم الاتصالات يلزم الشركات بتعويض العملاء

مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

شيبسي

طريقة عمل شيبسي مقرمش ولذيذ

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| هوس روتين العناية بالبشرة يأتي بنتائج عكسية.. شرب الشاي والقهوة باللبن يخفي مخاطر صحية

الخرف

بتحصل لكتير مننا .. اعرف أعراض غير متوقعة لمرض الخرف

بالصور

حيل لن تتوقعها لزيادة ذكاء الأطفال .. 17 طريقة مختلفة

ذكاء الاطفال
ذكاء الاطفال
ذكاء الاطفال

اللقطات الأولى لتجدد النيران في المبنى الخلفي لـ سنترال رمسيس

حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس

تظهر فى قدميك أولا .. علامات غامضة تكشف الإصابة بتليف الكبد

علامات على القدمين تشير للإصابة بتليف الكبد
علامات على القدمين تشير للإصابة بتليف الكبد
علامات على القدمين تشير للإصابة بتليف الكبد

هتنبهري .. طريقة عمل حلى الخشخش أحلى من المحلات

حلى الخشخش
حلى الخشخش
حلى الخشخش

فيديو

على غزلان وفرح شعبان

ابننا هو اللي جمعنا.. عودة فرح شعبان وعلي غزلان

كوبري أكتوبر لشارع رمسيس

فتح شارع رمسيس أمام حركة السيارات بعد إخماد حريق سنترال رمسيس| فيديو

الحسن عادل وإسلام شيندي

بعد يومين من طرحها .. "أعوذ بالله من عنيكم" للحسن عادل وشيندي تتجاوز 5 ملايين مشاهدة

عادل إمام

أحمد صقر: اشتغلت مساعد مخرج مع محمد عبد العزيز في فيلم رجل فقد عقله لعادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد