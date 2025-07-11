الوزير: محطة تحيا مصر متعددة الأغراض من أهم مشروعات النقل البحري

أجرى المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جوله تفقدية لمتابعة مشروعات وزارة النقل بمينائي الاسكندرية الدخيلة والتي يتم تنفيذها في إطار خطة إنشاء ميناء الاسكندرية الكبير.

بدأت الجولة بزيارة مقر شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية حيث كان في استقباله كل من اللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري واللواء طارق عبد الله رئيس قطاع النقل البحري واللواء إيهاب صلاح رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية واللواء عبد القادر درويش رئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض.

وترأس الفريق مهندس كامل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أعمال الجمعية العامة لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض وذلك بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس واللواء نهاد شاهين نائب الوزير للنقل البحرى واللواء عبد القادر درويش رئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض ورؤساء الجهات المساهمة وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

وأكد الوزير خلال كلمته على ضرورة الحفاظ على بذل كافة الجهود لاستمرار تقديم المحطة لأعلى وأفضل المعدلات العالمية في الأداء و ذلك بعد مرور عامين على الإفتتاح الرئاسى لها ، خاصة وأن وزارة النقل تحرص دائماً على توفير كافة الظروف الملائمة للعاملين بالمحطة لإنجاز المهام المطلوبة بالمحطة، والتي تعتبر من أهم المشروعات التي نفذتها الوزارة فى مجال النقل البحري خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض اللواء عبد القادر درويش رئيس مجلس إدارة و العضو المنتدب لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض التحديات التشغيلية والفنية التي واجهت الشركة خلال تلك الفترة والإجراءات التي تم اتخاذها لضمان استمرارية الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية ، وكذلك تقرير مجلس الإدارة و الذى تضمن إستعراض المؤشرات الرئيسية والكفاءة التشغيلية و حيث شهدت المحطة تقدم فى إنتاجية الرصيف و الأوناش والسفن كما بلغت نسبة الترانزيت حوالى 40% من إجمالى أحجام التداول و 30% للصادرات بإجمالى أحجام تداول للبضائع 13 مليون طن منذ بدء التشغيل التجريبى.

كما تم مناقشة استراتيجية الشركة لبناء مستقبل مستدام، تشمل خطط التوسع، وتحديث البنية التحتية، وتعزيز القدرات البشرية والفنية، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.

بالإضافة إلى استعراض الأداء المالي للشركة خلال نفس الفترة و الذى ارتكز على تحقيق أقصى استفادة من الأرصدة النقدية و عمل التسويات المالية مع الجهات الحكومية و الخاصة كمصلحة الضرائب ووزارة الإستثمار و التى أثمرت عن وفورات كبيرة للشركة

وخلال الاجتماع تم التصديق على القوائم المالية المستقلة والإيضاحات المتممة لها من كل من الجهاز المركزي للمحاسبات والمراقب المالي للشركة. كما تطرق العرض الى بحث فرص الاستثمار والشراكات في المشروعات المستقبلية، كمشروع ميناء جرجوب البحرى و الذى يعتبر نقطة محورية فى سلاسل الامداد العالمية والمحطة متعددة الأغراض (الصب) بميناء المكس خاصة في ضوء اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين بالتوسع في السوق المصري.

وكذلك عرض موقف مشروع محطة شحن الحاويات بالقطارات RCSو المزمع تشغيلها كنظام منطقة حرة خاصة، نظراً لإعتبارة من أهم المشروعات التى تقوم بها الشركة بإعتبارة حلقة الوصل التي تربط محطة تحيا مصر البوابة الشمالية لحركة التجارة بالممر اللوجيستى الإسكندرية- السخنة، حيث تم الإنتهاء من الأعمال التنفيذية الخاصة بهذا المشروع و بدأ التشغيل التجريبى له فى يناير 2025 و استقبلت المحطة حتى الآن 45 قطار و متوقع التشغيل التجارى لها فى الربع الأخير من هذا العام.

وعقب انتهاء الاجتماع توجه كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة و النقل لتفقد محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وأكد الوزير على أهمية هذه المحطة التي تم إنشائها وتنفيذها في إطار إستراتيجية وزارة النقل لإنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة، لربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والبرية بالمناطق الحدودية ومناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي، من خلال شبكة السكك الحديدية.



وعقب ذلك قام نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتفقد عدد من المشروعات الهامة الجاري تنفيذها بميناء الدخيلة حيث تم تفقد مشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة والذي يهدف إلى زيادة الطاقة الإستيعابية للتداول والتخزين بميناء الدخيلة بواقع 1.5 مليون حاوية مكافأة سنويا و3 إلى 4 مليون طن بضائع عامة وحيث يتكون المشروع من أرصفة بطول 1680 مترا بعمق يصل إلى 18 مترا وبمساحة أرضية تبلغ 1263000 متر مربع منها ظهير خلفي بمساحة 840 ألف متر مربع لصالح المستثمر وظهير خلفي بمساحة 423 ألف متر مربع لصالح هيئة ميناء الإسكندرية وقد تم إنهاء إنشاء أرصفة المحطة بالكامل وتم تنفيذ 54% من أعمال تحسين التربة و68% من أعمال التكريك وجلب الرمال من البحر لصالح أعمال المرحلة الثانية لردم الرصيف بنسبة 64% كما تم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والتحالف العالمي هاتشيسون MSC كوسكو وذلك في اطار تنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة – الإسكندرية اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط

كما تفقد الوزير مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة والذي يهدف إلى زيادة الطاقة الإستيعابية للتداول والتخزين للحبوب والغلال خصوصاً القمح والذرة وفول الصويا حيث أنه من المخطط أن يضيف طاقة إستيعابية تقديرية من 6 إلى 7 مليون طن سنويا ويتكون المشروع من أرصفة بطول 1160 مترا بعمق يصل إلى 16 مترا وبمساحة أرضية تبلغ 300 ألف متر مربع وقادر على استقبال عدد 4 سفن بطول 240 مترا وقد بلغت نسبة تنفيذ البنية التحتية للمشروع 70.5% وحيث تم التوقيع بالأحرف الأولى على عقد منح التزام بناء وتطوير واستخدام وإدارة وتسليم البنية الفوقية لمحطة ومنطقة لوجستية لتداول وتصنيع بضائع الصب النظيف بميناء الدخيلة على مساحة 300 ألف متر مربع بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتحالف شركات ميديتريانو للتجارة ولات للتجارة والملاحة والسويدي للاستثمار والشركة القابضة للنقل البري والبحري

كما شملت الجولة تفقد مشروع إنشاء منطقة لوجستية على مساحة 273 فدانا تقريبا حيث تم البدء في أعمال الردم الخاصة به من خلال عقد إنابة مع الهيئة العامة للطرق والكباري والذي بلغت نسبة تنفيذه 75% وحيث يهدف المشروع إلى إنشاء منطقة لوجستية متكاملة تضم مساحات تخزينية وصناعات قيمة مضافة وموانئ نهرية لخدمة ميناء الإسكندرية

كما تابع الوزير سير العمل في مشروع إنشاء حواجز أمواج ميناء الإسكندرية الكبير والذي يتم تنفيذه بستة حواجز أمواج لتصبح مركزا اقليميا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت بإجمالي أطوال تصل إلى 8.4 كيلومتر وذلك في إطار مشروع ميناء الإسكندرية الكبير حيث بلغت النسبة الإجمالية لتنفيذ الحواجز 54% إذ تم الانتهاء من 47.7% من الحاجز الشرقي و72.7% من الحاجز الشمالي و43.7% من الحاجز الغربي و5.7% من الحاجز الأوسط وجار البدء في تنفيذ الحاجزين الجنوبي والشمالي الغربي.