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انتشار سيارات الإغاثة.. الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

انتشار سيارات الإغاثة.. الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

شهدت الشوراع والمحاور والميادين الهامة في القاهرة والجيزة صباح اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية، وسط انتشار مكثف لرجال المرور لضمان انتظام السير وسلامة المركبات.

وانتظمت حركة السيارات في شوارع العاصمة، حيث بدت سيولة مرورية واضحة على الطريق الدائري، محور 26 يوليو، وكوبري أكتوبر، بجانب مناطق وسط البلد مثل ميدان روكسي، رمسيس، وعبد المنعم رياض. كما شهد كورنيش النيل حركة انسيابية، خاصة في الاتجاه المؤدي إلى حلوان والملك الصالح.

وفي الجيزة، تميزت حركة المرور بالمرونة في مدينة 6 أكتوبر والمناطق المحيطة، تحديدًا بشارع المحور المركزي، ومع ذلك، لوحظ تباطؤ في شارع الهرم، نتيجة غلق الطريق عند تقاطع المريوطية بسبب أعمال إنشاء محطات مترو الأنفاق، إلى جانب ازدحام في مناطق مثل المساحة، العريش، مدكور، والطالبية.

ونشرت الإدارة العامة للمرور سيارات إغاثة على الطرق الرئيسية للتعامل مع أي طوارئ، مع تخصيص الخط الساخن 01221110000 لتقديم المساعدة. كما أكدت الإدارة استمرار جهودها لتسهيل الحركة وتقليل آثار الشبورة الكثيفة على الطرق.

الحالة المرورية السيولة المرورية سيولة مرورية

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