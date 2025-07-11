اليوم.. قطع المياه عن 3 قرى في مركز أبوتشت بقنا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، عن انقطاع مياه الشرب، عن 3 قرى بمركز أبوتشت مساء اليوم الجمعة الموافق 11 يوليو 2025 لإجراء أعمال ربط مياه.

وأوضح بيان شركة مياه قنا، بأن انقطاع المياه سوف يتضمن قرى " السليمات، الشقيفى، الحسينات" التابعين لمركز أبوتشت، بداية من الساعة الثامنة مساءً حتى الثالثة فجراً.

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وأشار بيان شركة مياه الشرب بقنا، إلى أن قطع المياه عن القرى المذكورة نظراً لأعمال ربط خط مياه ٤٠٠ مم الجديد والبديل للخط المغذى لقري السليمات والشقيفي والحسينات بمركز أبوتشت .

وأهاب بيان شركة مياه الشرب بـ قنا، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمطاعم بالمناطق المذكورة بتفهم الوضع، وتدبير الاحتياجات اللازمة خلال فترة العمل المذكورة، لحين الانتهاء من أعمال الربط وعودة المياه لطبيعتها.

كما حددت شركة مياه الشرب بقنا، في بيانها، عدد من الأرقام للاستفسار والشكاوى، منها الخط الساخن ١٢٥ أو الأرقام ٠١٢٧٥١١٧٩٩١ / ٠١٠١٢٦٤٦٩٧٦.