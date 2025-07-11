باسم مرسي: فيريرا جعلني الأفضل.. وتعرضت للظلم مع المنتخب

أشاد باسم مرسي، مهاجم نادي الزمالك السابق، بالدور الكبير الذي لعبه البرتغالي جيسفالدو فيريرا، المدير الفني الأسبق للفريق، في تطور مستواه وتألقه خلال فترة تواجده داخل القلعة البيضاء، مؤكدًا أنه تعرض لظلم واضح على مستوى تمثيل المنتخب الوطني.

وقال مرسي، في تصريحات عبر قناة “الزمالك”: "فيريرا قال لي إنني سأكون أفضل مهاجم في مصر، وكان يثق كثيرًا في قدراتي وساعدني كثيرًا أثناء توليه تدريب الزمالك".

وأضاف: "كان دائمًا يصفني بـالمهاجم الذكي، وهذا منحني دفعة معنوية كبيرة".

وعن مسيرته الدولية، قال مرسي: "تعرضت للظلم مع منتخب مصر، لم أنضم في فترات كنت فيها أفضل مهاجم في الدوري، رغم الأرقام والمستوى الذي قدمته".

ويذكر أن باسم مرسي رحل عن الزمالك بعد فترة تألق كبيرة، شهدت تتويجه بلقب هداف الدوري، قبل أن يتنقل بين عدة أندية في الدوري المصري، وسط سعيه الحالي لاستعادة مستواه وبريقه السابق.