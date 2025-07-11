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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس سمسطا يفتتح المسجد الكبير بكوم النور بتكلفة 7 ملايين جنيه

افنتتاح مساجد ببني سويف
افنتتاح مساجد ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رئيس مركز و مدينة سمسطا، في افتتاح المسجد الكبير بقرية كوم النور ، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد.

 

وقد أقيمت شعائر صلاة الجمعة "عقب الافتتاح بالمسجد المقام على مساحة 600 متر"إحلال وتجديد"وبتكلفة 7 ملايين جنيهًا "جهود ذاتية "وذلك في حضور: مدحت صلاح رئيس المدينة ،الشيخ سيد نور الدين مدير أوقاف سمسطا، ، أشرف إبراهيم  نائب رئيس المدينة، و أشرف ربيع رئيس مجلس قروي دشطوط، وبعض التنفيذين وأهالي القرية .

بني سويف محافظ بني سويف أوقاف بني سويف

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