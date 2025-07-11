ضبط 7 أطنان صلصلة طماطم مجهولة المصدر داخل أحد المصانع بالشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية، شنت إدارة تموين بلبيس حملة تموينية برئاسة أحمد محمد مرسي مدير الإدارة وتم المرور والفحص وأسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر جنح بإجمالي كمية مضبوطات قدرها ٧,٥طن.

وتم تحرير محضر رقم ١٦٨٧٢ لعام ٢٠٢٥ جنح مركز شرطة بلبيس ضد احد مسؤولى مصنع لإنتاج وتعبئة صلصة الطماطم بناحية المنطقة الصناعية طريق بلبيس -العاشر من رمضان وذلك لحيازته واستخدامه معجون صلصة طماطم خام كمستلزمات إنتاج غير مدون عليها أي بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو فترة الصلاحية مما يعد غش تجاري ، وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات شراء تثبت مصدرها أثناء التفتيش وقد تم التحفظ على عدد (٢٠) برميل مملوء معجون صلصة طماطم خام×(٢٠٠كجم) سعة البرميل الواحد، بإجمالي كمية قدرها (٤٠٠٠ كجم) أى بمايعادل (٤ طن).

وتم تحرير محضر رقم ١٦٨٧٣ لعام ٢٠٢٥ جنح مركز شرطة بلبيس ضد المسؤول عن مصنع لإنتاج البلاستيك البولي ايثيلين بناحية طريق بلبيس -القاهرة الصحراوي وذلك لحيازته واستخدامه زيت مثبت ألوان يوجد به طمس ومحو تاريخ الإنتاج مما يعد غش تجارى وغير مصحوب بفواتير أو مستندات شراء تثبت مصدره أثناء التفتيش، وقد تم التحفظ على الكميات عدد (١٦) برميل مملوء زيت مثبت ألوان ×(٢٢٠كجم) سعة البرميل الواحد بإجمالي كمية قدرها (٣٥٢٠كجم) اى بمايعادل (٣,٥طن).

وقد تم تحرير عدد (٧) محاضر بالأرقام {١٦٨٨٠/١٦٨٧٩/١٦٨٧٨/١٦٨٧٧/١٦٨٧٦/١٦٨٧٥/١٦٨٧٤} لعام ٢٠٢٥ جنح مركز شرطة بلبيس ضد بعض العاملين والعاملات بأحد مطاحن الدقيق الخاصة بناحية طريق بلبيس - القاهرة الصحراوى لحملهم شهادات صحية منتهية أثناء التفتيش وتم التحفظ على جميع المضبوطات على ذمة المحاضر المحررة.