منتخب مصر تحت 16 عاما يختتم معسكر المقيمين بالخارج

اختتم المنتخب الوطني تحت 16 عامًا بقيادة حسين عبد اللطيف معسكره الذي أقيم في الفترة من 6 يوليو حتى 10 يوليو بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر بالفوز على فريق نجوم المستقبل بسداسية نظيفة.



الجهاز الفني للفريق حرص على إقامة معسكره بتواجد 40 لاعبا من المقيمين خارج مصر من دول مختلفة شملت روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا والسويد والإمارات العربية المتحدة والسعودية لإتاحة الفرصة لضم لاعبين جدد ورؤية أكبر قدر من اللاعبين في هذه المرحلة العمرية.

إشادة ببعض العناصر المميزة



وأبدى أعضاء الجهاز الفني إعجابهم ببعض العناصر المميزة في هذا المعسكر مؤكدين أنهم سيكونون إضافة للمنتخب الوطني في الفترة المقبلة.

