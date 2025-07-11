السكك الحديدية: انتظام حجز التذاكر بعد عودة الأنظمة للعمل عقب حريق سنترال رمسيس

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن انتظام خدمة حجز تذاكر السفر على جميع القطارات.

يأتي ذلك بعد عودة الأنظمة للعمل تدريجيًا عقب توقف مؤقت بسبب الحريق الذي اندلع مؤخرًا بسنترال رمسيس.

وأكدت الهيئة أن حجز التذاكر متاح الآن عبر الوسائل التالية:

شبابيك التذاكر المنتشرة في جميع محطات الهيئة. الموقع الإلكتروني الرسمي:

https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/booktickets تطبيق الهاتف المحمول "Egyptian National Railways" المتاح على متجري Play Store وApp Store. وكلاء البيع من شركات التحصيل الإلكتروني المتعاقدة مع الهيئة، ومنها: (فوري - أمان - ضامن - ماجيك باي - خدماتي - أو باي - طلقة - كاش كول). مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات بإجمالي 34 مكتبًا على مستوى الجمهورية.

وناشدت الهيئة الركاب بضرورة الحصول على تذاكر السفر عبر الوسائل الرسمية المتاحة، لتجنب التعرض لغرامات ركوب القطارات دون تذكرة.