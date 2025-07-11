السكة الحديد : تعديل تركيب 3 قطارات على خط الإسكندرية القاهرة المنيا

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديل تركيب بعض القطارات على خط ( الإسكندرية / القاهرة / المنيا ) وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق ١٢ / ٧ / ٢٠٢٥ وبيانها كالآتي :

-تعديل تركيب قطار ٩٣٦ طنطا / المنيا ليتكون من ( ۹ عربات VIP ) وبنفس جدوله الحالي .

تعديل تركيب قطار ۹۳۷ المنيا / القاهرة ليتكون من ( ٩ عربات VIP ) وبنفس جدوله الحالي .

تعديل تركيب قطار ۹۱۰ الإسكندرية / القاهرة ليتكون من ( ١٠ عربات ثانية فاخرة + عربة بوفيه ثانية مكيفة أسبانى ) وبنفس جدوله الحالي.

وقالت إن ذلك في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفي ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وتنفيذاً لتعليمات المهندس محمد عامر رئيس الهيئة

وتؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر على أنها تسعي دائما للعمل علي راحة جمهور الركاب .