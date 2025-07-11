آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم 11-7-2025

ارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر بشكل طفيف، على مستوى محلات الصاغة المصرية، مع منتصف تداولات الجمعة الموافق 11-7-2025.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ معدل زيادة الجنيه الذهب اليوم، مقدار 40 جنيها على الأقل داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث سعر الجنيه الذهب اليوم

آخر تحديث سجله سعر الجنيه الذهب نحو 36.76 ألف جنيه للبيع و39.96 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم

سجل سعر الذهب صعودا طفيفا مع بدء التعاملات المسائية المحددة اليوم الجمعة الموافق 11-7-2025، داخل محلات الصاغة.

سعر الذهب في الصاغة اليوم

وبلغ معدل ارتفاع سعر الجرام الواحد من الذهب نحو 5 جنيهات على الأقل في المتوسط، بعد أن فقد 10 جنيهات من قيمته على الأقل أمس.

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم

وشهد سعر جرام الذهب ارتفاعا على مستوى الأعيرة المختلفة داخل محلات الصاغة المنتشرة بأنحاء الجمهورية.

سعر عيار 24 اليوم

وبلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5251 جنيها للبيع و 5280 جنيها للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وسجل سعر عيار 21 الأكبر انتشارا نحو 4595 جنيها للبيع و 4620 جنيها للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3938 جنيها للبيع و 3960 جنيها للشراء

سعر عيار 14اليوم

ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3063 جنيها للبيع و 3080 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36.76 ألف جنيه للبيع و 39.96 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 3324 دولارا للبيع و 3325 دولارا للشراء .

سعر الذهب في البورصة العالمية

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات الخميس، على الرغم من ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، مدعومةً بتراجع الدولار واحتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية في وقت لاحق من العام، وسط ترقب المستثمرين المزيد من التفاصيل حول السياسة التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، أن أسعار الذهب فقدت نحو 5 جنيهات في السوق المحلية خلال تعاملات أمس، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 4620 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 13 دولارًا لتُسجل 3290 دولارًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5280 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3960 جنيهًا، بينما سجل عيار 14 نحو 3080 جنيهًا، أما الجنيه الذهب فقد بلغ سعره 36960 جنيهًا.

وافتتحت التعاملات عند 3303 دولارات، واختتمت عند مستوى 3316 دولارًا.

وأوضح، إمبابي، التراجع الطفيف لأسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، على الرغم من ارتفاع الأسعار بالبورصة العالمية، إلى تداعيات نقص السيولة بالأسواق، لا سيما مع تنامي عمليات إعادة البيع.