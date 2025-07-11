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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول رد من الشباب والرياضة عن تأجيل انتخابات الأندية

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
حسام الحارتي

أصدرت وزاة الشباب والرياضة بيانا بشأن ما أثير عبر وسائل الاعلام عن قيام  الوزارة بإصدار قرار بتأجيل عقد الجمعيات العمومية للأندية الرياضية لمدة عام وجاء نص البيان كالتالي:-

بالاشارة الي ما أثير عبر وسائل الاعلام عن قيام وزاره الشباب والرياضه بإصدار قرار  بتأجيل عقد الجمعيات العموميه للانديه الرياضيه لمده عام .

ففي هذا المقام نود الاشاره الي ان وزاره الشباب والرياضه لم يصدر عنها ثمه قرارات وزاريه بتأجيل عقد الجمعيات العموميه

وتابع:"يتعين علي كافه الهيئات الرياضيه الالتزام بأحكام القانون واللوائح الصادره نفاذا له علما بأنه بعد الاعتماد النهائي للقانون سوف يتم وضع القرارات التنفيذية للأحكام الانتقالية التى تتناسب وتصميم القانون.

واوصل :"تؤكد الوزارة على حرصها الكامل خلال الفترة المقبلة ووفقا للإطار القانوني بمد كافة وسائل الإعلام شركاء النجاح بجميع المعلومات والبيانات التى من شأنها توضيح كافة الخطوات المقبلة لكافة المسارات التى من شأنها تحقيق الاستقرار الكامل لكافة الهيئات الرياضية فى ضوء أحكام القانون والقرارات التنفيذية.

وواختتم البيان :"فى هذا الصدد تهيب الوزارة  بعدم التصريح باي بيانات إلا من خلال المتحدث الرسمي لوزاره الشباب والرياضه وذلك حفاظا علي الاستقرار ومنع اي اضطرابات في الوسط الرياضي

وزاره الشباب والرياضه وسائل الاعلام عن الجمعيات العموميه الهيئات الرياضيه

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