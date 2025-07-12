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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قريبًا .. صوتك فقط قد يكفي لـ "سيري" لتحويل الأموال

سيري
سيري
احمد الشريف

في العام الماضي، وعدت أبل بإعادة إحياء مساعدها الصوتي Siri من خلال تزويده بقدرات ذكاء اصطناعي متطورة، إلا أن النسخة الذكية المنتظرة لا تزال غائبة حتى الآن. 

لكن يبدو أن أبل ما زالت تخطط لطموحات كبيرة لمساعدها الصوتي، رغم التأخير الملحوظ في التنفيذ.

سيري قد يصبح بوابتك للدفع بدون فتح الهاتف

براءة اختراع جديدة كشفت أن أبل تعمل على نظام يمكّن المستخدمين من إجراء المدفوعات والوصول إلى بيانات حساسة باستخدام الأوامر الصوتية فقط – حتى عندما يكون الهاتف مغلقًا. 

تخيل أن تقول "يا Siri، أرسل 20 دولارًا لأمي" دون الحاجة إلى استخدام Face ID أو رمز المرور.

لكن، وقبل أن تبدأ بالقلق من أن أي شخص يمكنه استنزاف حسابك المالي من خلال الصراخ على هاتفك، هناك شرط أساسي: هذا النظام لن يعمل إلا إذا كان الهاتف متصلاً بجهاز موثوق مسبقًا مثل ساعة Apple Watch أو سماعات AirPods.

آلية معقدة لأمان متعدد الطبقات

وفقًا للبراءة، يستمع النظام للأوامر الطبيعية مثل "أرسل 10 دولارات لجون"، حتى عندما يكون الجهاز في وضع القفل. بعد التعرف على الأمر، يبدأ الهاتف بالتحقق مما إذا كان الطلب آمنًا، ويتأكد من أن الجهاز المتصل (مثل الساعة أو السماعات) يفي بمتطلبات الأمان.

تشمل هذه المتطلبات عوامل مثل القرب الجغرافي، قوة الإشارة، التوثيق الأخير، المفاتيح المشفرة أو إشارات الثقة الأخرى. وإذا تم التحقق من كل شيء، ينفذ الهاتف العملية دون الحاجة إلى فك القفل، مع تقديم تأكيد صوتي أو مرئي من Siri.

أبل تصف هذا النظام بأنه "أمان متعدد الطبقات"، يجمع بين بصمة الصوت والارتباط بجهاز موثوق لتأكيد هوية المستخدم.

هل يمكن الوثوق بسيري في المهام الحساسة؟

رغم أن الفكرة قد تُحدث ثورة في أساليب الدفع السريع، ومشاركة الملفات، والتحكم في أجهزة المنزل الذكي دون الحاجة إلى لمس الهاتف، إلا أن هناك بعض الهواجس المشروعة.

فالمساعد الصوتي Siri لا يزال يعاني من مشكلات في تنفيذ بعض الأوامر البسيطة بدقة. على سبيل المثال، عند إصدار أمر "اتصل بأمي"، قد يتصل Siri بشخص آخر تمامًا. 

قد تُسبب  المكالمة انزعاجًا، فإن إرسال دفعة مالية خاطئة قد يؤدي إلى موقف أكثر تعقيدًا من مجرد اتصال خاطئ.

بكل صراحة، Siri لا يزال يُعطي انطباعًا بأنه في مرحلة "بيتا" من التطوير، لذا فكرة منحه التحكم في أموالك – وبدون حتى فتح الهاتف – ليست بالأمر السهل قبوله من قبل المستخدمين.

بين النظرية والواقع.. هل ترى هذه التقنية النور؟

كما هو الحال مع العديد من براءات الاختراع، قد لا ترى هذه الميزة النور فعليًا في أي منتج قريبًا.

 لكن إن كانت أبل تنوي تحويل Siri إلى محفظة رقمية موثوقة تعمل بالأوامر الصوتية فقط، فعليها أولاً أن تضمن مستوى أعلى بكثير من الدقة والموثوقية.

Siri ذكاء اصطناعي apple watch

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