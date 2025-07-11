وقف المستحقات | مودرن سبورت يرد على جنش في بيان رسمي

أصدر نادي مودرن سبورت بيانا رسميا ردا علي البيان الذي اصدره الحارس محمود جنش حارس الفريق السابق المنتقل الي نادي الاتحاد السكندري.



وجاء البيان كالتالي : "رداً على ما صدر عن اللاعب/ محمود عبد الرحيم جنش ، وفي في إطار حرص نادي مودرن سبورت على الشفافية وبيان الحقائق للرأي العام الرياضي، وإزاء ما صدر عن اللاعب من ادعاءات مغلوطة ومعلومات عارية تمامًا من الصحة، فإن إدارة النادي توضح ما يلي بيانه:

أولًا: اللاعب محمود عبد الرحيم جنش كان متعاقدًا مع النادي حتى نهاية موسم 2024/2025، ويخضع لبنود العقد المبرم بين الطرفين واللوائح المنظمة للعلاقة التعاقدية في هذا الإطار.

ثانيًا: بتاريخ 12/1/2025، قرر مجلس إدارة النادي خصم نسبة 10% من عقود جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم مع وقف المستحقات المالية لحين تحسن النتائج، وهو إجراء قانوني تم اتخاذه في إطار تحفيز اللاعبين على تحسين الأداء الجماعي.

ثالثًا: بتاريخ 27/1/2025، صدر قرار ثانٍ من مجلس الإدارة بخصم 25% من قيمة عقود اللاعبين، مع التنبيه بأنه في حال عدم تواجد الفريق ضمن المراكز العشرة الأوائل في نهاية الدوري، سيتم خصم 50% من قيمة العقود، وقد تم إبلاغ جميع اللاعبين بهذا القرار، وإخطار الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا.

رابعًا: اللاعب على الرغم من كونه قائدًا للفريق، كان مصدرًا دائمًا للمشاكل داخل غرفة الملابس وخارجها، مخالفًا بذلك الدور القيادي والروح الرياضية المطلوبة منه.

خامسًا: الأداء المتذبذب للاعب وتصرفاته داخل الملعب أثارت الكثير من الشكوك وعلامات الاستفهام ، ما انعكس سلبًا على نتائج الفريق ، ويعد ذلك إخلالًا بالأمانة المهنية والاحترافية.

سادسًا: قيام اللاعب بنشر صورة له عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو يرتدي "تيشرت" باللون الأصفر قبل مباراة مصيرية أمام نادي الإسماعيلي، يعد تلميحًا غير رياضي وإشارة سلبية تتنافى مع الانتماء والمسؤولية.

سابعًا: هذه التصرفات تُعد خرقًا واضحًا لبنود العقد، وتحديدًا للفقرات (1)، (2)، (3) من البند ثالثًا – تحت عنوان التزامات الطرفين ، فضلًا عن كونها مخالفة صريحة لأحكام المادة رقم (11) الفقرة (13) من لائحة شئون اللاعبين الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة القدم.

وعليه، فإن إدارة نادي مودرن سبورت تؤكد ما يلي:

1- لم تُقصّر في منح جميع اللاعبين حقوقهم التعاقدية كاملة وفقًا للوائح والعقود الرسمية.



2 - تحتفظ إدارة النادي بكامل حقوقها القانونية للرجوع على بما تراه مناسباً، وسوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد اللاعب ، ردًا على الادعاءات والمزاعم الباطلة التي صدرت عنه، بما يحفظ للنادي كيانه وكرامته وحقوقه المعنوية والمادية.