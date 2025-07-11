ستيفن بيرجوين يحسم موقفه: مستمر مع اتحاد جدة.. ولا نية للعودة إلى أوروبا

حسم الهولندي ستيفن بيرجوين، جناح نادي اتحاد جدة، موقفه من العودة إلى الملاعب الأوروبية، مؤكدًا تمسكه بالاستمرار مع "العميد" بعد موسم أول ناجح في الدوري السعودي، تُوج خلاله بلقبي الدوري وكأس الملك.

وكان الاتحاد ضم بيرجوين من أياكس أمستردام خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2024، في صفقة بلغت قيمتها 21 مليون يورو، ونجح اللاعب في تقديم أداء مميز ساهم في تتويج الفريق بثنائية محلية تاريخية.

وفي تصريحات لشبكة "ESPN" الأمريكية، قال بيرجوين: "لا أفكر حاليًا في العودة إلى أوروبا، لأنني أشعر بالراحة والسعادة مع اتحاد جدة، وأستمتع باللعب مع عدد من النجوم الكبار في الفريق".

وأضاف: "من الرائع أن تلعب بجوار نجوم بحجم كريم بنزيما ونجولو كانتي وفابينيو، لقد تعلمت منهم الكثير داخل الملعب وخارجه، ونجحنا معًا في تحقيق الدوري والكأس، وهو إنجاز لا يُنسى".

وأكد النجم الهولندي أنه يتطلع للاستمرار مع الاتحاد ومواصلة المساهمة في نجاحاته، مشيرًا إلى أن الموسم الأول له في المملكة كان مليئًا بالإنجازات والطموحات.

وتابع: "رغبتي الحالية هي البقاء مع الاتحاد ومواصلة تقديم الأفضل. شعرت بسعادة كبيرة عندما فزنا بالدوري في أول موسم لي مع الفريق، وهذا يدفعني للمزيد".

واختتم بيرجوين حديثه قائلاً: "السعودية بلد رائع، أجواؤها هادئة، والطعام فيها جيد، وكل الأمور تسير بشكل ممتاز. أشعر براحة كبيرة في المملكة ولا يوجد ما يدفعني للرحيل حاليًا".

بهذا التصريح، يكون بيرجوين وضع حدًا للشائعات التي ربطته بالعودة إلى أوروبا، مؤكدًا التزامه الكامل بمشروع نادي الاتحاد واستمراره ضمن صفوفه في الموسم المقبل.