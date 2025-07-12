ميلود حمدى يطالب مجلس الإسماعيلي بتعديل لائحة الفريق

طلب الجزائري ميلود حمدى، المدير الفنى الجديد للنادى الإسماعيلى، من مسئولى ناديه بضرورة إجراء تعديل على لائحة فريق الكرة قبل بدء منافسات الموسم الجديد بشكل يضمن تحفيز اللاعبين على تقديم مستوى مميز.

وعقد ميلود حمدى جلسة مع اللاعبين والجهاز المعاون، وأبلغ اللاعبين بسياسته خلال الفترة المقبلة مشدداً على ضرورة الاجتهاد فى التدريبات لضمان المشاركة بشكل أساسى مع إنطلاق الموسم الجديد.

واستقر الجزائري ميلود حمدي مدير الفني لفريق الإسماعيلى، على إقامة معسكر خارج مدينة الإسماعيلية الأسبوع المقبل، استعدادا للموسم الجديد.

ويبحث مسئولو الإسماعيلى إقامة المعسكر في مدينة الإسكندرية وإقامة عدد من المباريات الودية لتجهيز الفريق بشكل قوى استعدادا للموسم الجديد.