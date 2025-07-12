مواصلة أعمال التجميل ورفع الكفاءة للحفاظ على المظهر الحضاري بـ الإسماعيلية

قام جهاز التطوير والتجميل بالإسماعيلية، برئاسة تغريد أبو السعود، برفع كفاءة وصيانة الجزيرة الوسطى أمام شارع شبين الكوم، الدائري، والجامعة الجديدة، وشملت الأعمال تهذيب وتنظيف نخيل البلتشارد، وتقسيم الجزيرة إلى أحواض وعمل حديات؛ استعدادًا لزراعتها بالشتلات الملونة والزهور، وذلك تحت إشراف العميد عفت راغب مستشار المحافظ للتجميل والهُوية البصرية وبالتنسيق مع حي ثان مدينة الإسماعيلية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بشأن الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعلى جانب آخر، تم زراعة ٧٥ شتلة من نبات البازروميا والدودنيا بإحدى المتخللات السكنية بحي المروة بنطاق حي ثالث مدينة الإسماعيلية، بعد رفع المخلفات والقمامة من قِبل الحي وتحريف وتنظيف المنطقة من المخلفات والتراكمات؛ بالتعاون والتنسيق مع مكتب متابعة المحافظ وأهالي المنطقة.

كما تم قص أشجار الفيكس المتواجدة بشارع عرابي بطول الجزيرة الوسطى بالتنسيق مع حي أول مدينة الإسماعيلية.

وأشارت تغريد أبوالسعود مدير إدارة الحدائق والمتنزهات، وجهاز التطوير والتجميل بالمحافظة، أن العمل ما زال مستمرًا، طبقًا للخطة الزمنية الموضوعة؛ حفاظًا على المسطحات الخضراء.