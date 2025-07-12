مقتل شاب في مشاجرة بين 4 أشخاص بالقليوبية

شهدت قرية ميت العطار التابعة لدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، مقتل شاب بطلق ناري خلال مشاجرة نشبت بينه وبين آخرين بسبب خلافات بينهم.



تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها، وتحرر المحضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق.



كما تلقى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء محمد فوزي، رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم أحمد ربيع، رئيس مباحث مركز شرطة بنها، يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة وسقوط شاب قتيلًا إثر إصابته بطلق ناري.



وكشفت التحريات التي قادها المقدم أحمد ربيع، ومعاونه الرائد محمد قنديل، أن مشادة كلامية وقعت بين 4 شباب تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة النارية، أسفرت عن مقتل أحدهم بطلق ناري في الحال.



وعقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد محمد قنديل، معاون أول مباحث مركز بنها، من ضبط 3 متهمين على ذمة الواقعة، وتم تحرير المحضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال التشريح بمعرفة الطبيب الشرعي.