طارق فهمي: الهدف الآن الوصول لاتفاق في غزة ينفذ خلال 60 يوما

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن المفاوضات حتى هذه اللحظة مستمرة في الدوحة، وكانت هناك أيضا مفاوضات واتصالات مع الإدارة الأمريكية ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومقابلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما أنه كان هناك تفاؤل للإعلان عن التوصل إلى اتفاق.

الوسيط المصري

وأضاف أستاذ العلوم السياسية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» والمذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامية عزة مصطفى أن الفريق الأمني المصري والقطري قاما بدور فعال، وأن الوسيط المصري يعمل دائما على تحصيل الاكتفاء من أي مراوغات، سواء من قبل إسرائيل أو من ردود الفعل والتحفظات من قبل حركة حماس.

وشدد على أن الهدف الأساسي الآن هو تحقيق الاكتفاء والوصول إلى اتفاق ينفذ على الأرض خلال مدة الـ60 يوما.

التفاصيل المتعلقة بحجم المساحة

ولفت إلى أن الحديث في التفاصيل المتعلقة بحجم المساحة التي يمكن أن يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي، وأن الإجراءات التي أعلنت من جانب الحكومة الإسرائيلية هدفها جذب المزيد من النقاط الترجيحية الخاصة بمراحل التنفيذ.