طارق فهمي: البنية العسكرية لحماس تقوضت بأكثر من 80%

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن التحركات الآن نحو إدخال المساعدات الإنسانية والشاحنات وتقديم المساعدات بصورة كبيرة، كما أنه تمت الموافقة على الإطار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» والمذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامية عزة مصطفى أن هناك تكاسبات وتباينات بين الموقف الأمريكي والموقف الإسرائيلي، كما أن حسابات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تختلف بعض الشيء عن خلافات ومواقف الإدارة الأمريكية، برغم الاتفاق في الجوهر.

إسرائيل وحماس

وأشار إلى أن فكرة نزع السلاح من الواضح أن الإدارة الأمريكية أقنعت الحكومة الإسرائيلية بإعادة تقديم النظر في هذا الملف، لافتا إلى أن البنية العسكرية لحركة حماس تقوضت بصورة كاملة بأكثر من 80%، وبالتالي تلك الملفات مؤجلة للمرحلة النهائية من الاتفاق، بالإضافة إلى عدم وجود إسرائيل وحماس في المعادلة.

وشدد على أن هناك تصميم من إسرائيل لعدم وجود دور لحركة حماس، وبالتالي الحل سبق وأن شرحته مصر.