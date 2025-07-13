تنسيق الجامعات..تعرف على برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية بـ"علوم حلوان"

في ظل تسارع التطورات العلمية وتزايد الحاجة إلى تخصصات تواكب متطلبات المستقبل، يبرز برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية بكلية العلوم جامعة حلوان كأحد البرامج الأكاديمية المتقدمة التي تمنح الطلاب فرصة حقيقية للتميز العلمي والمهني في واحدة من أكثر المجالات تأثيرًا وطلبًا في سوق العمل المحلي والدولي. ويُعد هذا البرنامج خيارًا مثاليًا يجمع بين الحداثة والابتكار والتطبيقات المتعددة في مجالات الطب والصناعة والزراعة.

برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية هو برنامج خاص بنظام الساعات المعتمدة، تم افتتاحه عام 2013 ، ويتيح للطلاب دراسة علوم الحياة الدقيقة باستخدام أحدث التقنيات، مع التركيز على فهم الآليات الجزيئية والوراثية للكائنات الحية، وتطبيقها في إنتاج حلول تكنولوجية مبتكرة.

يقبل البرنامج الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة القسم العلمي (علوم - رياضة) أو ما يعادلها من جميع الشهادات الأجنبية والعربية والوافدين وفقاً لشروط القبول التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.

ويجوز التحويل من كليات وجامعات أخرى بشروط محددة، كما يُمكن للحاصلين على بكالوريوس بتقدير جيد جدًا على الأقل من كليات ذات صلة التقدم للالتحاق بالبرنامج بعد موافقة مجلس الكلية. ويتطلب التخرج اجتياز ما لا يقل عن 149 ساعة معتمدة.



يتميز البرنامج بتوفير بيئة تعليمية محفزة وفقاً لمعايير الجودة المحلية والإقليمية من خلال مناهج دراسية متقدمة مدعومة بخبرات عملية مميزة في جميع القطاعات الرئيسية للتكنولوجيا الحيوية الطبية والصناعية والزراعية والبيئية. ويشمل البرنامج مقررات متخصصة في نقل الجينات، والهندسة الوراثية، والتقنيات الحيوية المستخدمة في تطوير الأدوية، وتحسين الإنتاج الزراعي، ومعالجة المخلفات الصناعية، مما يعزز قدرات الطلاب على مواجهة التحديات البيئية والطبية والصناعية.

كما يحرص برنامج التكنولوجيا الحيوية على تنمية مهارات الطلاب من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة، تشمل: زيارات ميدانية لمراكز الأبحاث، المصانع، شركات الأدوية، والمستشفيات ذات الصلة، إلى جانب المشاركة الفاعلة في المسابقات العلمية والمؤتمرات المحلية والدولية. ينظم البرنامج العديد من الندوات العلمية وورش العمل المتخصصة في مجالات التكنولوجيا الحيوية. ويدعم البرنامج تمويل مشاريع التخرج المتميزة، ونشر البحوث العلمية في دوريات عالمية مرموقة، بالإضافة إلى تفعيل بروتوكولات تعاون مع هيئات علمية محلية وجامعات، بما يعزز من جودة التعليم والتدريب ويواكب التطورات العلمية الحديثة. ويقدم البرنامج أيضاً عدداً من المنح الجزئية لدعم الطلاب خلال مسيرتهم الأكاديمية.



يهدف البرنامج إلى تخريج كوادر علمية مؤهلة تمتلك معارف أكاديمية عميقة ومهارات عملية قوية، قادرة على الاندماج في مختلف القطاعات الحيوية. ويفتح البرنامج أمام خريجيه العديد من المسارات المهنية و مجالات سوق العمل مثل:

* القطاع الطبي:- المختبرات ومعامل البحوث الطبية والمستشفيات .

* قطاع الأدوية والتقنيات الحيوية:- معامل البحث والتطوير بشركات الأدوية واللقاحات والأمصال، معامل الحقن المجهري، وتطوير العلاجات الجينية و شركات الأجهزة الطبية.

* التكنولوجيا الحيوية الصناعية: - الشركات المنتجة للمواد الحيوية مثل البروتينات والالياف والفيتامينات، معامل ضمان ومراقبة الجودة بالمصانع المختلفة، شركات إنتاج الأسمدة الحيوية والوقود الحيوي، شركات مستحضرات التجميل.

* قطاع الزراعة والأغذية:- شركات الأغذية والألبان، شركات إنتاج المحاصيل الزراعية والأعلاف و الشركات المسؤولة عن تطوير الزراعات وتنقية المياه.

* مجال المعلوماتية الحيوية والتحليل الحيوي وعلم الجينوم :- تحليل البيانات لتشخيص دقيق وتوجيه العلاج.

* البحث العلمي والأكاديمي في جميع مراكز الابحاث ذات الصلة، مثل (المركز القومي للبحوث، مركز البحوث الزراعية، الرقابة الدوائية، مركز البحوث الجنائية والطب الشرعي، هيئة المصل واللقاح، المعهد القومي للأورام، وغيرها..).

* السلامة البيئية:- شركات تعمل في مجال حماية البيئة، قطاع السلامة والصحة المهنية، معامل مكافحة التلوث البيولوجي او العضوي او مخلفات المصانع.

* ريادة الأعمال وتكوين شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية.

القطاع الأكاديمي: - ويشمل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمدارس الدولية.

يتيح البرنامج فرصًا متعددة للحصول على منح دراسات عليا داخل مصر وخارجها، مما يعزز فرص التميز العلمي والتطور الأكاديمي المستدام.



وتُعزز الكلية جودة البرنامج من خلال بروتوكولات تعاون مع جهات علمية محلية وجامعات خاصة، لتوفير تدريب ميداني متخصص، ضمن خطة استراتيجية شاملة تركز على تطوير التعليم والبحث العلمي بما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية هو أكثر من مجرد دراسة جامعية، إنه استثمار حقيقي في المستقبل، يفتح أمام الطلاب آفاقًا علمية ومهنية ويمنحهم أدوات التميز في عالم متغير يتطلب مواكبة التطور والإبداع في آنٍ واحد.