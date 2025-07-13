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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر عيار 21 اليوم 13-7-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

شهد سعر أشهر جرام ذهب في بداية معاملات اليوم الأحد الموافق 13-7-2025، في محلات الصاغة المصرية.

سعر أشهر جرام ذهب اليوم

وتضمن أكثر جرام ذهب شهير من بين الأعيرة الذهبية وهو من عيار 21 الأعلى تداولا في محلات الصاغة.

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو4620 جنيه للبيع و4660 جنيه للشراء 

سعر الذهب في الصاغة اليوم

وأظهر سعر جرام الذهب، ثباتا مع أول تعاملات اليوم، ليشهد حالة من الهدوء بعد انخفاض طفيف سجله جرام الذهب قبل يومين.

تحديث سعر الذهب اليوم

وارتفع سعر الذهب في نهاية تعاملات أمس السبت ا علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة في معظم محلات الصاغة، بقيمة 25 جنيها في المتوسط

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو  5302 جنيه للبيع و 5325 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

و بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو  4620 جنيه للبيع و4660 جنيه للشراء 

سعر عيار 18 اليوم

ووصل سعر عيار 18 الأوسط نحو 3977 جنيه للبيع و 3994 جنيه للشراء 

سعر عيار 14 اليوم

وسجل سعر  عيار 14 الأقل قيمة نحو 3093 جنيه للبيع و 3106 جنيه للشراء

سعر  الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 37.12 ألف جنيه للبيع و37.29 ألف جنيه للشراء.

سعر  أوقية الذهب اليوم

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 3355 دولار للبيع و 3356 دولار للشراء.

مجلس الذهب العالمي

أصدر مجلس الذهب العالمي، تقريرًا جديدًا يركز على مستقبل أسعار الذهب في ظل التحديات المالية الحالية في الولايات المتحدة، ويشير إلى أن المعدن الثمين سيستفيد بشكل متزايد من الشكوك الاقتصادية حتى في غياب أزمة وشيكة.

يركّز التقرير على قانون الإنفاق الهائل الذي أقره الكونجرس، والذي سيضيف حوالي 3.4 تريليون دولار إلى الدين الأميركي خلال السنوات العشر القادمة، وجرت مناقشة رفع سقف الدين بحوالي 5 تريليونات دولار، إذا لم تنجح الإدارة الأميركية في تحقيق النمو الاقتصادي المأمول. 

هذه المستجدّات، إلى جانب التوتر السياسي الناجم عن صعود تيارات جديدة مثل مبادرة حزب "أميركا" التي أعلنها إيلون ماسك، خلقت مناخًا سيؤثر على سعر الذهب خلال الفترة المقبلة.

توقعات أسعار الذهب العالمية

لاحظ المحللون أن ضعف الدولار الأميركي دفع المستثمرين نحو الذهب وسندات الخزانة الأميركية، مع توقع تقلبات مستمرة في سوق السندات، مما سيزيد الإقبال على المعدن النفيس. 

ويذكر التقرير أن أول "صدمة" كانت عند إعلان الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس ترامب، ما أدى إلى بيع واسع في سندات الخزانة، وبدأت السوق بالكاد تعود إلى توازنها قبل مواجهتها لقانون الإنفاق الجديد  .

الذهب جدّد دوره كملاذ آمن وسط إعادة توزيع عالمي للأصول، في ظل ضعف الدولار وتصاعد انعدام اليقين المالي.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر جرام الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم مال واعمال

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