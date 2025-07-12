تفاصيل وأسعار تذاكر حفل ليجي سي فى مهرجان العلمين

يستعد مطرب الراب ليجي سي لإحياء احدث حفلاته القادمة ضمن فعاليات مهرجان العلمين بمشاركة مروان بابلو، وتعتبر هى المرة الأولي لمشاركته فى مهرجان العلمين.

وروجت الصفحة الرسمية لتذكرتي عبر انستجرام ، ونشرت بوستر الحفل ليجي سي والذى من المقرر ان تقام يوم ١٥ اغسطس المقبل ، وجاءت بتعليق، “استعدوا لحفلة مش هتكرر لأول مرة فى مهرجان العلمين يوم ١٥ اغسطس بمشاركة مروان بابلو هيكون موجود وهيولع الحفلة عشان يبقي يوم ميتنسيش ”.

تفاصيل وأسعار تذاكر حفل ليجي سي

وكشفت الجهة المنظمة لحفل ليجي سي، ضمن فعاليات مهرجان العلمين 2025 عن أسعار التذاكر التي قسمتها إلى عدة فئات وجاءت كالاتي: الفئة الأولى تصل لـ 100 ألف جنيها، والفئة الثانية تصل 50 ألف جنيها، والفئة الثالثة تصل لـ 5 ألاف جنيها، والفئة الرابعة تصل لـ 1000 جنيها، والفئة الأخيرة لـ 600 جنيها.

من هو ليجي سي

وليجي سي هو نطرب راب واسمه الحقيقي هو محمد أسامة عبد العظيم، ولد في مدينة طنطا، ومن أبرز أغنياته كلميني بالليل، وتروح لمين، وقابلني هناك.



