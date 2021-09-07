الجمعة المقبلة .. تعرف على تفاصيل حفل ليجى سى وأرسينك بمسرح الزمالك

يحيى كل من مطرب الراب ليجى سى وارسينك حفلا غنائيا بمسرح الزمالك الجمعة المقبلة فى تمام الساعة ٧مساء.

يذكر ان شارك ليجى سى فريق كايروكى بحفلهم الاخير بمركز المنارة الدولى بالتجمع الخامس.

تصدر فيديو كليب أغنية "ثرثرة" لـ ليجي-سي، تربند رقم 5 على موقع "اليوتيوب"، كما إقتربت من كسر حاجز المليون مشاهدة. تقول كلمات الأغنية: "ما ترجعنيش 2015 no more .. ماكنتش بلبس Nike كنت لسا بلبس Polo .. عشنها مش عشاني هي كانت بتحبهمكان نفسي اعمل فلوس كتير و ما عرفش اعدهم".



قضيت 2017 على جروب واتس آب .. كان وقتها بيني وما بيني Gap .. وقتها ما كنش في أي Plans .. ماكنش في غير بفة و خمسة ستة Fans .. نانل لإنزاجي و زيزو و ابو الليل في بيلي .. كاتب حاجة جامدة فشخ هسمعها لجيمي .. عندي حاسة تامنة .. بس مش بفتري .. كان في طموح حتى لو جيبنا ما فيهوش جنيه".



وانا كان نفسي ابقي Timmy Timmy Turner .. دهب و الماظ لا لا لا مافيش سيلفر .. لو عالنفس فطولو مش بيخلص .. تيجي نجيبها لما نأب ونغطس .. بالزورو و مايكه و لابه فقط .. كلام دا طاير من طنطا للمجر".