اقتصادية الجيل: مشاركة الرئيس بقمة الاتحاد الأفريقي تجسيد لدور مصر الريادي

قال المهندس إيهاب محمود، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب "الجيل الديمقراطي" بالإسكندرية، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة التنسيقية السابعة للاتحاد الأفريقي بمالابو تُمثل تجسيدًا حقيقيًا للدور الريادي الذي تلعبه مصر في القارة السمراء، ليس فقط على مستوى الملفات السياسية، بل في تعزيز مسارات التنمية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.

وأضاف "محمود"، في بيان، أن مشاركة الرئيس السيسي في هذا المحفل القاري تؤكد التزام الدولة المصرية بقيادة مسار متوازن يربط بين السلام والتنمية، ويُعزز من فرص التكامل بين دول القارة في مجالات البنية التحتية والطاقة والتجارة البينية.

وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، أننا ننظر إلى هذه القمة كفرصة مهمة لترسيخ التعاون بين المجتمعات الاقتصادية الإقليمية تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، ونتوقع أن تُثمر عن نتائج إيجابية على صعيد دعم الاستثمارات وتعزيز التكامل الاقتصادي بما يخدم مصالح شعوب القارة.

وأكد أن مشاركة الرئيس السيسي في القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي تجسيد حقيقي لرؤية مصر الشاملة نحو قارة أفريقية مزدهرة ومستقرة، وتعكس التزامًا مصريًا راسخًا بالعمل الجماعي لتحقيق أهداف أجندة 2063، وتعزيز موقع مصر كقوة إقليمية مؤثرة وفاعلة في خدمة المصالح الأفريقية العليا، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة جزء من الاستراتيجية المصرية المتكاملة لتعزيز دورها القيادي في القارة الأفريقية، ودفع عجلة التنمية المستدامة، وضمان الاستقرار الأمني والسياسي، بما يصب في النهاية في مصلحة الشعب المصري والشعوب الأفريقية الشقيقة.