قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد
ناكر للجميل والأهلي صنع اسمه.. محمود أبوالدهب يفتح النار على وسام أبو علي
«الحاوي»: انتقال حامد حمدان للزمالك فرحة لشعب فلسطين.. وليس لأسرته فقط
الأهلي لا يُفرغ الأندية.. «أبوالدهب» يفتح النار على مصطفى يونس: تصريحاتك تصفية حسابات شخصية
علي جمعة: لا يجوز تغيير نية الصلاة من فرض إلى سنة أو العكس إلا في حالات معينة
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. درجاتك هنا
سعر الدولار اليوم 13-7-2025
رسميًا.. أسعار الكهرباء في مصر اليوم الأحد 13 يوليو 2025
وصّى أولاده يحرقوا أفلامه.. القصة الكاملة لاعتزال حسين صدقي وموقفه من الفن |فيديوجراف
وكيل حامد حمدان: بتروجت لم يُغلق الباب.. ونجم فلسطين ينتظر «الفانلة البيضاء»
الشرق الأوسط على صفيح نووي.. خطة «بوتين» لترويض إيران والغرب: «الضمانة» كلمة السر في لعبة التوازن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

باريس جاكسون تطعن في مدفوعات غير موثقة من تركة والدها مايكل جاكسون

باريس ابنة مايكل جاكسون
باريس ابنة مايكل جاكسون
شروق سلامة

أبدت باريس جاكسون، ابنة نجم البوب الراحل مايكل جاكسون، قلقها من مدفوعات قالت إنها “غير مسجلة” صادرة عن تركة والدها. ووفقًا لوثائق قضائية حصلت عليها مجلة People، فإن باريس، البالغة من العمر 27 عامًا وأحد المستفيدين من التركة، اعترضت على طلب اعتماد أكثر من 625 ألف دولار صُرفت كمكافآت لثلاثة مكاتب محاماة عام 2018، دون وجود سجلات زمنية موثقة لتلك الأعمال القانونية.

الوثائق المرفوعة في 24 يونيو اتهمت المنفذين بمنح “مكافآت فاخرة” لمحامين يتقاضون أجورًا مرتفعة بالفعل، وبانتهاك أوامر المحكمة التي تشترط اعتماد جزء فقط من الأتعاب حتى الحصول على موافقة قضائية. وأشارت إلى أن هذه المدفوعات تثير تساؤلات جدية حول قدرة المنفذين على مراقبة أداء المحامين بفاعلية.


 

كما عبّرت باريس عن قلقها من “التقصير الواضح في السعي للحصول على موافقة المحكمة”، وأكدت الوثائق أن المنفذين فشلوا في تقديم مبررات مقنعة للتأخير في طلب الموافقة، مشيرةً إلى عدم وجود اتفاق مكتوب يجيز اعتماد الرسوم بتلك الطريقة.


 

من جانبه، دافع محامي التركة، جوناثان ستينسابير، عن تلك المدفوعات قائلاً إنها متوافقة مع السياسات السابقة التي صادقت عليها المحكمة، مضيفًا أن التركة حققت أكثر من 3 مليارات دولار منذ وفاة مايكل جاكسون.


 

يُشار إلى أن مايكل توفي في عام 2009 وكان مدينًا بأكثر من 500 مليون دولار، بينما يتولى أبناؤه باريس، وبرنس، وبيجي، مهام المستفيدين من التركة. من المقرر عقد جلسة استماع بشأن القضية في 16 يوليو المقبل.


 

ابنة نجم البوب الراحل مايكل جاكسون باريس جاكسون PEOPLE

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

عاجل .. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 موقع وزارة التربية والتعليم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 موقع وزارة التربية والتعليم ..ترقبوها مجاناً هنا

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. شوف درجاتك

رسميًا.. رسوم السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

محمد شكري

الأهلي يضم محمد شكري رسميا لـ 5 مواسم

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل من التعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

مجاناً برقم الجلوس.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

تنسيق الجامعات 2025

تقبل من 60%.. كليات ومعاهد في تنسيق الدبلومات الفنية 2025 اعرفها

ترشيحاتنا

جهود محافظة اسوان

أخبار أسوان: متابعة لمشروعات حياة كريمة وإزالة للتعديات ورفع للقمامة وغلق وتشميع للمحلات المخالفة

توقيتات الصلاة في اسوان

تعرف على مواقيت الصلاة في أسوان .. اليوم

إزالة تعديات

إزالة 13 حالة تعدٍ في مركز دسوق بكفر الشيخ

بالصور

على البحر .. مي سليم تستعرض رشاقتها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

بسنت شوقي تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

بسنت شوقي
بسنت شوقي
بسنت شوقي

فستان كاجوال.. مي عمر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

ضغطك واطى وقلبك بيضرب بسرعة .. اعرف مؤشرات الخطر

انخفاض ضغط الدم
انخفاض ضغط الدم
انخفاض ضغط الدم

فيديو

حرقوا افلام حسين صدقي

وصّى أولاده يحرقوا أفلامه.. القصة الكاملة لاعتزال حسين صدقي وموقفه من الفن |فيديوجراف

لمس شعر المرأة الأجنبية حرام

«لمس شعر الفنانات حرام» .. أشهر مُصفّف شعر يكشف كواليس قرار الاعتزال |فيديوجراف

انغام

اتظلمت كتير .. أنغام ترد على اتهامها بالتسبّب في أزمة شيرين الأخيرة | فيديوجراف

عودة امال ماهر

غيابي كان في مصلحتي .. آمال ماهر تكشف سر اختفائها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: «لو كان الذكاء الاصطناعي بشراً»

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كأن لم يكن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نكتة العام .. نوبل لترامب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التفاصيل

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: التحول الأخضر في الزراعة المصرية.. دور الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة

المزيد